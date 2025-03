Envoltorios y envolventes

Seguro que no soy la única que, tras volver de comprar e intentar colocar aquello por lo que, en teoría, hemos pagado, termina sorprendiéndose de ... lo poco que abarca el producto y lo muchísimo que ocupa el embalaje. Un volumen directamente proporcional al tamaño –o categoría– del establecimiento en el que lo hayamos adquirido. De los tomates en una modesta bolsa del mercadillo a la bandeja de plástico, con separadores interiores y caja embellecedora envuelta en papel transparente de cualquier supermercado pijo.

Mucho continente para un contenido cada vez más escaso y menos natural.

Y nuestra veneración al envoltorio no es solo en la compra. También hemos rodeado nuestras actividades de una embalaje ideado, en principio, para «lubricar» la adaptación a un medio cada vez más complejo. Solo que hemos terminado complicando todo tanto que ya ni reparamos en la simplicidad original.

Pongamos, por ejemplo, el campo, que estos días reclama nuestra atención.

La agricultura ya no es un cuadro de Millet. De la ecuación simple, la del hombre rompiendo la tierra y mimándola hasta verla parir unos frutos que acariciaba al recoger, se ha pasado a una maraña de pasos donde el consumidor, que apenas sabe qué es una azada, termina recibiendo un producto, en la estantería del súper, compitiendo en precio y presentación con un sinfín de ofertas y tentaciones.

Aquellos que eligieron dedicarse a su labor, sus animales, sus frutales están metidos ahora en un tumulto de contradicciones. Vino el progreso y facilitó las tareas, pero ensució los campos y las nubes; vino Europa y repartió ayudas, pero impuso una política rigurosa y sofocante; las macroindustrias, que «democratizaron» los productos, fueron engullendo a los más chicos; la internacionalización, que proveyó materiales, productos y hasta mano de obra más barata, metió al competidor en casa; los papeles, que encauzaban las necesarias gestiones, se han vuelto inabarcables y farragosos. Y las cadenas de distribución, que facilitaban las ventas, rápidamente aprendieron a pagar una miseria al productor y cobrar mucho al consumidor con la excusa de los tramites y otros «embalajes».

Lo último en llegar ha sido el populismo que, como siempre, se ha apropiado del justo cabreo de unos cuantos para sacar rédito –político, mediático, pecuniario– propio. Los señores de Bruselas, preocupados por unas inminentes elecciones, se reúnen para aparentar que buscan soluciones mientras algunos vocingleros incitan a rebelarse, cuanto más follón, mejor, contra cosas claramente contradictorias. Alborotadores muchos que nunca han mirado al cielo nada más levantarse; políticos otros que lo más cerca que han visto un cerezo en flor ha sido en los cuadros japoneses.

Ojalá hubiese una solución simple en este lío de mundo que tenemos. Que las guerras de otros no perturbasen nuestra paz, que nuestro presente no negase el futuro, que el cabreo de los humildes no beneficiase a los poderosos y que, en este mundo de envoltorios superfluos, recordásemos más a menudo la mano, olvidada y asfixiada, que nos alimenta.