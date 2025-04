Dos civilizaciones en un pan de pita

Tambores de Tercera Guerra Mundial –contra la que nosotros, pobres «mindundis», no tenemos mucho que hacer– aparte, leo que hay declarada una verdadera guerra diplomático- ... cultural entre dos civilizaciones tan dispares como la alemana y la turca: la guerra del kebab.

Resulta que, el pasado abril, Turquía presentó una solicitud a la Comisión Europea para que el kebab döner reciba un reconocimiento similar a la pizza napolitana y el jamón serrano (siendo este, claro, infinitamente incomparable). La UE impugnó el registro por motivos de propiedad intelectual debido a la oposición de Alemania, que reivindica que el dóner es tan alemán como los pantalones tiroleses o la enfermiza tendencia al más estricto de los órdenes.

Si bien es verdad que, no siendo este el plato nuestro de cada día, mientras nadie nos discuta el origen de, pongamos, la tortilla de patatas –inventada, como es sabido, en Villanueva de la Serena– a nosotros la polémica ni nos va ni nos viene, aunque no es menos cierto que, últimamente, cada vez consumimos más platos «internacionales» y no hay pueblo medianamente grande que no tenga ya su restaurante chino, su pizzería o su correspondiente kebab.

En España seguimos siendo de garbanzos y buenos chorizos –de comer y de los otros–, pero la comida forastera se va imponiendo, sobre todo, entre los jóvenes. Mis hijos manejan los palillos como el propio Mao y prefieren una bandeja de sushi a las lentejas con tocino. Además, ya se vende más humus que garbanzos y el curry ha desbancado al ajo de toda la vida.

Servidora pensaba reivindicar lo nuestro. El puchero, las sardinas, las coles o la patatera. Claro que, si nos ponemos puristas, habría que preguntarse qué es lo nuestro.

Sin la aportación de América, no habría tortilla de patatas ni gazpacho de tomate; el mazapán es tan árabe como el Ramadán; nuestros abuelos desconocían los kiwis que ahora nos auto-prescribimos para el tránsito o las piñas celestinas; decimos jamón de York, aunque esté hecho en Trujillo y ensaladilla rusa, aunque hayamos cambiado el caviar por una lata de atún. Hasta las croquetas las inventó un francés –monsieur Bechamel–, aunque aquí prefiramos las croquetas de la abuela.

Pero, volviendo al kebab, aun siendo este –el bueno– de origen otomano, esa mole rodante de carne prensada, de calidad incierta y componentes desconocidos, con su chorro de salsa y sus fosfatos, es decir, el de comida rápida (por no llamarla basura), es claramente alemán.

Puede que el conflicto parezca baladí, pero los pobres turcos, que alimentaron las fábricas alemanas devastadas por la guerra, ven ahora cómo algo tan suyo ha sido viciado y usurpado por un país que, últimamente, parece querer prescindir de ellos.

Conclusión, si la pureza genera uniformidad, la uniformidad genera simpleza, la simpleza, pobreza de espíritu y eso nos lleva al lado oscuro ¿no es más enriquecedora la mezcla y hasta la fusión? Y no me estoy refiriendo, por supuesto, solamente a la comida.