Al Dios que más calienta

Comenta Compartir

En España, la Semana Santa ya no es como antaño. Con sus zapatos de estreno el Domingo de Ramos, su Ben-Hur en la tele y su «niña no cantes, que está Dios muerto». Traían la alegría de las vacaciones, del comienzo de la primavera ... y de las torrijas, aunque no pudieras demostrarla porque era un tiempo de luto, prácticamente oficial, que «celebraba» (nunca me ha gustado este verbo en los funerales) la muerte de Jesús.

Ahora se nos supone un estado laico, es decir solo con los beneficios de los días libres y los dulces de Cuaresma, pero sin la imposición del ayuno y la abstinencia –más allá de lo que la Fe o el cuerpo quieran imponer– y hasta se polemiza con la presencia de las autoridades en actos de culto –o de cultura, según se mire– como las procesiones. Será por eso que choca tanto la presencia de algunos políticos, concretamente de los herederos de la Santa Cruzada, guardianes de la esencia Católica Apostólica Romana, en el acto de una congregación evangélica, jaleando a una predicadora que asegura poder sanar hasta el cáncer solo con su Fe. En parte se entiende. Para Ayuso es un chollo. Con cuatro predicadores-sanadores igual arreglaba el desastre de la sanidad pública madrileña. Incluso la venganza de Almeida, despechado con el papa Francisco que le recibió en el Vaticano llamándole «el heredero de la gran Manuela». Sólo está el pequeño detalle de lo ilegal que resulta financiar actos como este con fondos públicos procedentes, como en este caso, de la Unión Europea. Verdaderamente la coalición entre religión y autoridad existe desde que el mundo es mundo y unos cuantos se dieron cuenta de que Dios, además de uno y trino, era un instrumento de poder dual: prometía lo bueno y amenazaba con lo malo. Ya se sabe, a más desesperación mayor necesidad de agarrarse a un 'deus ex machina' que solucione las cosas. O, lo que es igual, a más incompetencia de los gestores terrenales mayor fe en los gestores divinos. Puro ejemplo de tal dualidad es la inscripción «In God we trust» («Creemos en Dios») grabada en el Dólar Todopoderoso. Servidora siempre ha defendido el respeto por cualquier creencia, aunque considera que las religiones han de ser algo íntimo, espiritual y, sobre todo, puro. Por eso encuentro una inmoralidad usar a Dios para hacer política. Ensuciar su nombre, desoyendo el mandamiento de «No tomarás el nombre de Dios en vano». Especialmente si con ello demonizas a los que piensan diferente y, en vez de unir, separas. Me pregunto si con este afán de perseguir votos, incluso rastreando en el exotismo reguetonero de cultos recién llegados, nuestros políticos no estarán confundiendo a sus seguidores de siempre. Gente como mi tío Lucas, que solo entraba en misa en los funerales y solía hacerse el ateo diciendo: «Yo no creo en la religión. Ni siquiera en la católica, que es la única verdadera».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión