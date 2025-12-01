Supongo que conocerán el famoso micro-cuento de Augusto Monterroso que dice: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí». Leído sin más uno se imagina ... un paisaje antediluviano, con un individuo, cual Adán, despertando, semidesnudo, en un mundo a medio estrenar. Sin embargo, si queremos buscarle un significado más allá de lo literario –para empezar, porque los homínidos ni siquiera convivieron con el susodicho animal– encontrará que el cuento sigue vigente, incluso, en esta nuestra edad donde ni existen tiranosaurios ni, todavía, dormimos en cavernas.

Dinosaurios, como tal, no tenemos, pero problemas de magnitud similar a la que estos bichos supondrían para un liliputiense neandertal, sí. Y además solemos adormilarnos a poco que los creamos en reposo.

Así, por ejemplo, ha sido presenciar el simulacro de alto el fuego en Gaza y poner a descansar nuestras conciencias convenciéndonos de que ya teníamos una guerra menos con la que cargar. Y no digamos ese conflicto de Ucrania que pareció preconizar el fin del mundo y que, si no fuese por la insistente presencia de Zelenskyy, apenas si recordaríamos. Pero el dinosaurio de la guerra, sigue ahí y en muchas partes más.

Pensaba, también, en este uno de diciembre, Día Mundial del Sida, en que hace unos treinta años el mundo temblaba con el azote de la peste del siglo XX, buscando, como en todas las plagas, algún colectivo, a ser posible marginal, a quien culpar. En famosos muriendo y constantes campañas de prevención. Hoy, controlada la enfermedad y con otras pandemias compitiendo, nos hemos relajado de tal forma que, de vez en cuando, repunta. Y es que ese dinosaurio también sigue ahí.

Claro que hay veces que, dando por hecha su presencia, no nos percatamos de que, si nos dormimos, igual termina atacándonos. Pongamos un ejemplo de monstruo –Leviatán– para algunos, aunque padre protector para otros: el Estado. Los sapiens en general y, en particular, el 'Homo spaniense', hemos entrado en letargo confiados en que, como aquellos Picapiedra, ya habíamos domesticado a la bestia. Creyendo que el antídoto de la democracia seguiría velando nuestros sueños. Y nos hemos echado a dormir. Amodorrados como estábamos, lo hemos dejado enfermar y se ha ido debilitando hasta llenarse de las pústulas de la corrupción y los miasmas del descrédito. Las bacterias en forma de gobernantes inmorales, populismo o desigualdades lo han transformado en un animal herido dispuesto a defenderse atacando.

Montoros amañando contratos mientras eran ministros, Ábalos llenándose bolsillos tras predicar la imprescindible limpieza gubernamental, Puigdemontes a vueltas de tuerca contra todo lo que no sea su beneficio, Nerones (o Mazones) tocando la lira mientras Roma arde… Claramente, el dinosaurio del hambre de poder vive y puede, con sus rugidos, despertar al de la muerte. Quizás es que el cuento de Monterroso quería, en realidad, hablarnos del Apocalipsis. Ojalá guerra, peste, hambre y muerte fuesen seres corpóreos. Así, dada nuestra probada capacidad para aniquilar lo viviente, podríamos matarlos y, solo después, echarnos a dormir.