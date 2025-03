Dime niña de quién eres

Siempre habíamos admitido lo de la paloma engendradora. Como dogma de fe, asumimos que un ave celestial fecundase a una virgen que «concibió por obra ... y gracia del Espíritu Santo», sin que la 'obra' fuese otra que mandar un ángel anunciador y la 'gracia' la que debió de hacerle a San José encontrarse con ser padre sin la mínima recompensa del buen rato precursor. Tal dualidad paternal dio lugar al famoso villancico 'Dime niño de quién eres' pues, si bien el santo varón pasó a ser el padre –putativo– del muchacho, la genética puñetera se empeñaba en apuntar lo contrario.

Hoy, tras celebrar un Día de la Madre convertido en otro acontecimiento comercial más, podríamos reflexionar sobre el tema «padres, hijos y viceversa», siendo «viceversa» esa paloma moderna en forma de tubo de ensayo o de bolsillo expendedor de billetes.

Empecemos por el aspecto científico. La ciencia ha conseguido tal menú de posibilidades fecundativas que el título del susodicho villancico podría ser el 'leitmotiv' de media escuela primaria. Sus avances han resultado en la aceptación de que una simple célula te convierte en padre. Pongamos, por ejemplo, a Ana Obregón, madre, abuela y mánager de una recién nacida. Según la artista el padre es su hijo, fallecido hace tres años, lo que, por lógica, convertiría a la persona que donó la otra célula, la femenina, en la madre, condición borrada para siempre con una transacción bancaria. Hijos reducidos a dólares. O a células, como el caso del donante de semen holandés cuya ilegal reincidencia podría haberle convertido en padre de más de quinientos cincuenta hijos a los que, supongo, no tiene que mantener.

Pasemos al aspecto social. En nuestra carrera consumista hemos terminado por tratar a los animales de compañía como «perrhijos» y a los hijos como mascotas. Las celebrities compran hijos como quien compra un caniche y los mortales los criamos como si estuviesen destinados a ser el último emperador nipón.

Para muchos, un sucesor se convierte en la oportunidad de lucimiento social que ellos quisieron. Una promesa de mejora como creador, más centrada en el progenitor que en el interesado. Por eso, hay quien, en lugar de criar hijos, cría currículos andantes, convencidos de que su futuro dependerá de los títulos que paseen y no de los juegos que compartieron con sus padres o las veces que les ampararon al caer.

Sin embargo, no perdamos la fe en el ser humano y celebremos la paternidad sincera. La que no depende de una célula ni de un mañana, sino del vínculo forjado con momentos, tristes y felices, de comprensión, risas y renuncias. La de recordar que los hijos no son nuestros y se irán y, aun así, alentarles a que vuelen sabiendo que con ello nos condenamos a una vejez solitaria. A una casa de camas vacías y, con suerte, tápers viajeros llenos.

Porque, eso sí, una madre te cocinaría su corazón, ahora, el táper tienes que devolvérselo.