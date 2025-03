Despertar a la serpiente

Comenta Compartir

No despertéis a la serpiente, no sea que no sepa el camino a seguir», así comienza un poema de P. B. Shelley que estos días ... no paro de repetirme.

Corría el año 1987 cuando servidora, estudiante de quinto de carrera, se manifestaba, como era preceptivo, en contra de la política educativa de un tal Maravall, ministro de Felipe González. El empleo y la economía iban mal y quienes habíamos votado por primera vez en el 82 empezábamos a comprender que los políticos originan más ruido que nueces. En medio de aquellas manifestaciones estudiantiles, la imagen de un muchacho que, a golpe de muleta, reventaba un reloj-termómetro cerca de Banco de España, en Madrid. Era el 'cojo Manteca', un pobre diablo –no estudiante– que deambulaba por allí y que, ante la algarada de 'maderos' y manifestantes, se lio a muletazos con el mobiliario urbano. «La violencia tiene algo de contagioso», dijo al ser detenido y desde entonces permanece en nuestro recuerdo como icónica advertencia del desbordamiento que cualquier río humano puede generar. Estos días hemos asistido a un vandalismo profesionalizado que nada tiene que ver con el espíritu de esa democracia que intentamos mantener quienes aún creemos en ella. Los violentos encapuchados de cara tapada montando bronca, la paradoja de unas actuaciones contrarias a lo que dicen defender, la incoherencia de sus consignas, el desprecio, el insulto, la ira… no representan el legítimo derecho de todo ciudadano a quejarse y expresar pacíficamente su desacuerdo. Vaya por delante el rechazo que a servidora le provoca que, por puro rebote, un prófugo termine anotándose un tanto –aunque no sea el triple que pretendía– y, más repulsa aún, la carga pecuniaria del asunto: en un tiempo de habas contadas, algunos se llevan el roscón y otros ni atisbamos la figurita. Sin embargo, el camino no es azuzar a las masas, como algunos cargos públicos parecen disfrutar haciendo. Cuestionar la autoridad, incitar a la policía a desobedecer, pretender marcar las directrices de los poderes del Estado como si les perteneciesen, apropiarse de los símbolos que son de todos, representarme sin haberlo pedido… es jugar con fuego. Desencajar una puerta al abrirla. Diría que provocar un efecto mariposa incontrolable, pero ese aleteo sería demasiado bello para tan miserable intención. Se parece más a ofrecer una adictiva manzana a la desencantada serpiente. Porque, como decía aquel, la violencia se contagia y los ahora pretenden mostrar una ferocidad ideológica, vista la incongruencia de sus ideales, mañana se pueden volver en contra, incluso, de quienes ahora les alientan. Y, cual mantis religiosa, destruir a quien les hizo el amor. Y el resto, esos a quienes nos inquieta la contienda y detestamos la crispación, solo queremos tranquilidad para poder preocuparnos de nuestras tonterías y nuestras cuitas, cumplir con nuestro trabajo y abonar nuestros impuestos. Y que quienes tengan que cuidar de todo lo demás lo hagan sin mucho incomodar. Que para eso les pagamos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión