Cultura del des-esfuerzo

Ajenos al ruido y la resaca de charlatanería y humo que nos envuelve, estos días hay una parte de la población que vive resguardada en ... la soledad del estudio y la entelequia del esfuerzo redentor. Son esos cientos de mitad-hombres-mitad-adolescentes que acaban de abandonar la guarida familiar del bachillerato y se enfrentan ahora a la prueba que les abra la universidad. Chicos y chicas, de unos dieciocho años, que esperan seguir esforzándose, convencidos de que una carrera les ayudará a lograr lo que ahora creen su sueño.

Espero que no lean esto.

Como profesora, me paso la vida animándoles a aprender. Y aunque use ese verbo – «aprender»– como idea más de camino que de meta, intentando que aprecien la tarea constante y gratificadora del descubrimiento antes que la rotundidad de la certeza final, para ellos estudiar es solamente un escalón fastidioso pero ineludible. Una piedra que les encarame al futuro. Y servidora, como todos los que tenemos la responsabilidad de educar, termina convirtiendo nuestra tarea en la zanahoria que hace correr a la liebre y prometiendo que, si uno se empeña, todo se puede alcanzar.

Mentira.

Cada día más, constato que el trabajo ha perdido valor, que el tesón ya no es la moneda que compra los sueños y que atesorar cultura o bondad solo sirve para canjearlo por la calderilla de un empleo ingrato. Por eso, mientras les canto las alabanzas del esfuerzo, me voy sintiendo como un mercachifle de feria vendiendo un crecepelo que no les salvará de la calvicie intelectual de esta sociedad que construimos.

Mientras les examinamos sobre Aristóteles o pedimos que sepan las partes de la célula, los medios vomitan ídolos efímeros que apenas saben nada. «Creadores de contenido» –se autodenominan– que poco pueden crear porque apenas nada contienen. 'Tiktokers', 'youtubers', 'streamers' y similares que presumen de lo mucho que consiguen con lo poco que invierten. Famosetes que se forran vendiendo sus miserias. Gentecilla que no son nada comparados con el lamentable espectáculo de unos gobernantes vendiendo un vacío aterrador comprado por quienes tenemos potestad de elegirlo.

Políticos de cartón-piedra que, en lugar de ideas, venden humo y que gritan más cuanto menos tienen que ofrecer.

¿Cómo convencerlos de que lo justo, lo recto, lo coherente es el respeto, el conocimiento y los actos basados en la justa reflexión y la buena voluntad si quienes triunfan lo hacen vociferando, insultando, negando evidencias o inventando falsedades?

¿Qué haremos si, después de presentarles una sociedad «supermercado», donde se pueden adquirir igual mil variedades de patata que cien ofertas de sexo rápido o un millón de amigos virtuales, no llegan a la balda que quieren, no consiguen el presupuesto vital para la golosina que esperan o, simplemente, terminan empachándose de tanto almíbar trucado? Si, tras empujarles a una felicidad imprescindible, les restringimos la entrada al paraíso profetizado.

Animémosles ahora. Con el tiempo aprenderán que en los exámenes de la vida no hay apuntes con que estudiar.