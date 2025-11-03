La cortina sin Proust

Ahora, cuando corren tiempos de cortinas de humo o de fuego; de ventanas cerradas que ocultan verdades y visillos que velan la luz, servidora pretende ... escribir sobre una cortina doméstica, sencilla y blanca. Así de simple. Un trozo de tela que, como tantas cosas pequeñas, contiene en su humildad un mensaje cotidiano y universal.

La entrada de mi casa, orientada al oeste, alberga una pequeña cristalera que la calienta hasta casi quemar en las tardes de verano y que, por compensar, en invierno, al mínimo rayo de sol, convierte el lugar en una invitación a sentarse y contemplar el atardecer extremeño que, sin necesidad de geógrafos que lo acrediten, es, estoy segura, uno de los más bellos del mundo.

Cada año, finalizando mayo con sus calores, servidora cubre esa cristalera con una cortina para mitigar el calor. Confieso mi pena al tapar ese cachito de horizonte aunque, a la vez, el aroma de las flores despertando y las imágenes, más prometedoras que ciertas, del brillo estival terminan levantado mi ánimo.

Para medir el tiempo, el de cada cual, no hace falta reloj ni calendario

Ahora, con octubre consumido, el ritual es el contrario.

Y ahí andaba yo, escalera arriba, desanclando el cortinaje, mientras iba elucubrando con ideas, posiblemente, inanes, pero, al cabo, enteramente humanas.

Pensé, por ejemplo, que para medir el tiempo, el de cada cual, no hace falta reloj ni calendario. Ni leer a Proust o a Bergson para percibir su paso inexorable. Solo necesitaba recordar la mañana en la que decidí 'inaugurar' mi verano tapando aquel ventanal. Subida allí mismo, agradecía, como mi abuela, haber vencido al invierno y planeaba reuniones familiares sin prisas, tardes largas brindando por la amistad, cenas a la luz de la luna, chanclas y siestas, viajes y sorpresas.

Rememoré el grato frescor de la madrugada al abrir esa misma puerta, las noches de perseidas, desatando deseos bajo la fugaz luz de las estrellas, y hasta las verbenas lejanas en las que alguna vez bailé. Incluso me estremecí recordando los días cenicientos en los que el olor a humo había impregnado todo.

Y guardé aquel paño, como guardo los veranos, en el cajón de la memoria, doblado para que no se escapen los días ni las gentes que nunca volverán.

Ahora el cristal desnudo refleja las hojas ocres. Filtra un paisaje que evoca el olor a castañas, los mullidos jerseis, los bolsillos que, quizás, guarden recuerdos del año anterior y las tardes al amor del brasero. Parapeta el aroma a puchero y los ecos navideños.

Y, aunque anhelo el momento en que sacaré de nuevo esa cortina, cuando la lavaré para empezar el estío con ilusión inmaculada y remendaré sus rotos como remendamos nuestras desgracias, agradezco este día en que, ondeándola cual pañuelo, saludo al invierno amigo que ya se va acercando.

Y pienso «un año más», aunque sepa que, realmente, es un año menos, sintiendo que todo está en orden: la paz de los armarios nos recuerda que el verano volverá, estés tú o no para recibirlo.