Recuerdan cuando en los supermercados las baldas de pañales infantiles eran casi inabarcables, en la tele anunciaban «Para su bebé, carritos Jané» y todas las ... Navidades las muñecas de Famosa se dirigían, renqueantes, al Portal? Pues bien, no sé si se han percatado de que ya es mayor la sección dedicada a la incontinencia urinaria y los pañales para adultos y que, en lugar de carritos, por nuestras calles deambula una legión de andadores empujados por mayores que, en su andar tambaleante, parecen, igualmente, dirigirse al Portal.

Y es que la sociedad está envejeciendo. La esperanza de vida sigue subiendo, la ciencia se sigue empeñando en hacernos vivir más mientras, a saber por qué oscuros intereses, otros empiezan a culparnos por seguir existiendo. 'Conflicto intergeneracional' lo llaman.

Y no se refieren a la eterna discusión de boleros contra reguetón o Sting versus Bad Bunny. Dicho conflicto consiste en culpar a los 'Baby Boomers', aquellos a los que nos nacieron en los sesenta, de que los jóvenes reciban salarios precarios y vean inalcanzable una vivienda propia. Y digo «nos nacieron» porque nosotros no tenemos la culpa ni de haber nacido entonces ni de seguir tan pichis, ya jubilados o a punto de.

Es verdad que, mientras los sexagenarios tenemos casa y pensión, los treintañeros viven en un limbo de inseguridad. Además, se prevé que en 2049, por cada diez personas en edad de trabajar, residirán en España casi nueve ciudadanos potencialmente inactivos. Pero también es cierto que, al menos a los de la clase social de servidora, no nos regalaron nada. Hemos coexistido entre dos generaciones cuya vida fue o se prevé peor. Hemos cuidado a padres (niños de posguerra) que nos inculcaron el valor de la austeridad, el trabajo y el sacrificio. Y hemos criado hijos a quienes, por compensar, educamos en el disfrute y el bienestar. De progenitores conocedores del hambre, físico e intelectual, hemos generamos retoños atiborrados de caprichos y saberes en un mundo cada vez más lleno de tentaciones no siempre alcanzables.

Y ahora, el mismo negocio del miedo empeñado en vendernos alarmas 'antiokupas' y clínicas Quirón, está difundiendo la idea de que, ante nuestra dilapidación senil, pronto no habrá dinero para las pensiones, haciendo imprescindibles los planes privados de jubilación.

Igual, en lugar de confiar la hucha de esas pensiones al albur demográfico, habría que rascar los bolsillos de aquellos pudientes que escaquean sus impuestos. Servidora no se arrepiente de haber enseñado a sus hijos a anteponer confort a sacrificio. Me encanta que ya conozcan más mundo del que yo conoceré y que reivindiquen un trabajo digno para vivir y no vivir para trabajar indignamente. Claro que también me gusta recordarles que quienes ahora cobramos pensión hemos cotizado muchos años para merecerla. Y, sobre todo, instarles a que no les engañen diciéndoles que somos nosotros quienes les estamos quitando el mísero plato que nos dan a compartir aquellos que se están comiendo el menú completo.