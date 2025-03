Chirigota de Waterloo

Confieso que yo lo sabía y que me hice el loco (oco, oco) /y fui inventándome promesas poquito a poco (oco, oco) /quiero la independencia, ... me gusta el lío, /república proclamo y luego lo olvido.

Ilusos en mi vida hubo que me creyeron (eron ,eron),/mas he de confesar que otros me lo advirtieron (eron, eron),/aunque unas cuantas urnas compré en los chinos /y monté aquel referéndum ¡qué desatino!

Rajoy y toda su corte me lo vetaron (aron, aron) /y un barco con Piolín allí me mandaron (aron, aron), /pero en aquel octubre del diecisiete /montamos un tinglado de rechupete.

Y es que yo, tararara, /amo el jaleo y la confusión, tararara, /soy catalán, soy Puigdemont, /vivo muy bien en Waterloooooo.

Y es que yo, tararara, /metí a Junqueras en un follón, tararara, /soy un truhan, soy un traidor, /que tuvo miedo y se piróoooo.

Guarda'o en el maletero de atrás del coche (oche, oche), /encogido cual ovillo, me fui una noche (oche, oche). /No quise saber nada de los juzgados /mientras el pobre Oriol se quedó pringado.

Como eurodiputado aquí en Bruselas (elas, elas), /vivo a cuerpo de rey, ganando las pelas (elas, elas), /pero con tanta lluvia que cae en Flandes /tengo ya la melena que es un desmadre.

Llevo en el extranjero ahora siete abriles (iles, iles) /comiendo mejillones y coles miles (iles, iles) /me gustan los calçots y la butifarra /y llevo mucho tiempo ya sin probarla.

Y es que yo, tararara, /quiero mi tierra, quiero el calor, tararara, /soy catalán, soy Puigdemont,/ cambiar Tintín por «Els Segadooooors».

Y es que yo, tararara, /quiero volver como un ganador, tararara, /soy un truhan, soy un traidor, /aunque no me quiera ya ni diooooos.

Como resucitado desde el verano (ano, ano), /tengo al presidente Sánchez ata'o de manos (anos, anos) /porque habiendo tenido solo unos votos /agarra'o tengo al gobierno por el escroto.

Solo con siete escaños que me tocaron (aron, aron) /voy decidiendo, aún no lo tengo claro (aro, aro) /si voy a apoyar a unos o apoyo a otros /dependiendo de qué ofrezcan, voy y les voto.

Como si se tratase del mismo Rey (jey, jey) /ademas de vivir lejos, mando en la ley (ey, ey) /porque si no me ofrecen buena amnistía /les voto o no les voto, según el día.

Y es que yo, tararara, /vendo promesas sin ton ni son (tararara), /soy catalán, soy Puigdemont /si quiero invento una nacióooon.

Y es que yo, tararara, /quiero unas urnas, quiero un perdón, tararara, /soy un truhan, soy un traidor, /quiero amnistía y un jamóooon.

Y para completar el cuadro del desatino (ino, ino) /tengo a toda la justicia hilando fino (ino, ino) /que si hubo terrorismo, que si fue juerga, /que si voy para España o voy a la mier….

Y es que yo, tararara, / amo el jaleo y lo confusión, tararara, /soy catalán, soy Puigdemont, /vivo muy bien en Waterloooooo.