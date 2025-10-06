A veces una pequeña brizna nos impacta con golpe de piedra. A veces, sin apenas reconocernos, el pasado que fuimos nos aguarda en la doblez ... de una tarde, dejándonos desarmados. Entonces te preguntas en qué momento arrumbaste aquella melodía o cuándo perdiste un sentimiento.

Muere Pablo Guerrero. Las ondas se llenan de su más emblemática canción. Tú intentas no dejarte llevar, pero el aguijón se queda dentro. Y te rindes a su dulce veneno.

«Tiene que llover», decía, «a cántaros», y nosotros la cantábamos vertiendo la voz a chorros, cual si, como dice la letra, estuviésemos, en verdad, «hechos de nubes».

Invocábamos al Dios de la Libertad para que trajera el agua que regase un país cuarteado y seco. Un diluvio que limpiase la dictadura, la represión y el miedo. Tres años después de conocer su melodía, una lluvia fina empezaba a calarnos. Nos preparamos para aprender palabras nuevas que hablaban de liberación y democracia.

Quienes votamos primerizos en el 82 lo hicimos con la fe del que depositase, con cada papeleta, una gota en un río de ilusión y concordia que iba abriendo un futuro de progreso.

Y así fuimos construyendo un país nuevo donde queríamos que todos cupiesen. Donde dejar de llorar a escondidas para empezar a reír al unísono. Y nos acostumbramos tanto que nos creímos hechos de agua. Limpios, fuertes, refrescantes.

Ingresamos en un mundo de reglas justas. De culturas ancestrales y paz dócil. Una Europa unida y próspera en un planeta en equilibrio moldeable.

Fue el «tiempo de soñar y de creer».

Ahora conseguido el sueño y agotadas las creencias, oigo los versos: «En sus cuentas corrientes de seguridad /Planearán vender la vida y la muerte y la paz» y me estremezco. Veo a un Trump sonriente junto a un genocida satisfecho, ambos pulgar hacia arriba, como quien está perdonando la muerte o jugando con la vida.

Sigue: «¿Le pongo diez metros en cómodos plazos de felicidad?». No sabía Pablo que cuarenta y seis años después los jóvenes, en lugar de una casa, piden hipoteca para comprarse una habitación, quién sabe si de diez metros.

Y no sé lo qué siento. Puede que sea nostalgia de aquella joven, expectante ante la vida, que veía cambiar su entorno a la vez que fabricaba su futuro. Puede que solo sea la pena de quien siente que ya ha recorrido el camino y teme llegar al mismo lugar.

O puede que sea envidia.

Envidia de un tiempo en el que aún era posible creer. Envidia de aquella ilusión ante el pesimismo y el desánimo que ahora nos atenaza. De la clarividencia perdida ante esta realidad confusa que tienta a algunos a beber en los charcos del pasado.

¿La libertad era esto? ¿Un arma arrojadiza? ¿Un festín de ambición y egoísmo? Cuidado con lo que deseas, dicen. Puede que los dioses nos hayan castigado mandando tanta lluvia que, al final, hemos terminado convirtiéndolo todo en una insondable ciénaga.