Aulas, seguridad y temor

Andaba servidora envuelta en la nostalgia que las imágenes de niños volviendo al 'cole' producían en su, recientemente depuesto, corazón docente. Pequeños con paso inseguro, ... amarrados de la mano de un padre, quizás primerizo, que entrega a su hijo a un mundo del que ya no será dueño exclusivo; gamberretes de diez años topándose, con ese lenguaje físico de amistad y reconocimiento, calculando sus cambios durante el verano; abuelos que, en medio de conversaciones imposibles sobre objetos y juegos extraños, comparten aún significante y significado de una palabra: escuela.

Todos fuimos niños y mantenemos el olor a madera y nata de nuestros estuches. Muchos somos padres y todavía sentimos la inquietud expectante de nuestros hijos –y la nuestra– de aquel día en que nos estrenamos ante la puerta cerrada de su aula. Algunos hemos sido docentes y recordamos la mirada –siempre distinta, siempre igual– de nuestros alumnos el primer día, cuando ellos nos estudiaban, clasificándonos y calculando sus posibilidades, sin saber que nosotros estábamos, igualmente, calibrando las nuestras.

Y en medio de esta nostalgia gozosa, caí en la cuenta de que no todo era alegría y saber. Que el colegio no siempre es el «locus amoenus» de los poetas ni la infancia un refugio per se ni este hombre cuasi todopoderoso ha sido capaz de erradicar el horror en lo que debería ser un templo del aprendizaje y del disfrute de la sabiduría.

Porque, dentro de un aula, a veces, agazapado y cruel aún late el mal. El de inocentes contra inocentes. Cuando niños o adolescentes hieren a sus compañeros, ignorantes, víctimas y verdugos, de que esos juegos perversos marcarán a unos con el dolor y, probablemente, a los otros con el arrepentimiento.

Porque, dentro de un colegio, puede aparecer la lascivia más descarnada. La de adultos enfermos que encuentran un festín entre tanta carne joven. Monstruos salvajes que emponzoñan lo más sagrado abatiendo juventudes, escudados, demasiadas veces, tras un crucifijo. Porque, en un país de locos, hay quien se levanta una mañana y decide, rifle en mano, liarse a tiros con escolares indefensos.

Porque, en esta sociedad, todavía hay sitios donde las niñas son apartadas de la educación. Arrancadas de las posibilidad de una vida que no sea la marcada por las estrechas convicciones de los que mandan. Condenadas a la incultura que facilitará que su dueño y señor las trate como un objeto doméstico, sin derechos ni oportunidades.

Porque, en el mundo, en Gaza, en Ucrania, las escuelas son diana para las bombas. Insatisfechos con los campos de batalla, ideados para la guerra, hay quien decide atacar el futuro. Arrasar aquello que cultivaría la esperanza y destruir lo que fue ideado para enmendar el oscurantismo y el odio.

A veces nuestros jóvenes se quejan de las clases, los deberes, la disciplina. Convendría recordarles que la educación no es un castigo divino, sino un privilegio conquistado, tan frágil que necesita muy poco para ser profanado, negado o destruido.