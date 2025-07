Aquellos veranos III. El mapa

Recuerdan aquellos veranos en que aguardábamos con expectación 'el viaje', así, en singular? A bordo del bólido familiar, partíamos al alba hacia el lugar de ' ... veraneo' –entonces no se viajaba, se 'veraneaba'–, ya fuese el pueblo ya, algunos afortunados, a un lugar playero, con el anhelo de encontrar algo nuevo por descubrir.

Coche sin cinturones, ventanillas abiertas –se ignoraba la existencia del aire acondicionado y, además, la velocidad de crucero tampoco era supersónica–, jaula con el canario, cual octavo pasajero, y unas carreteras que no ha mucho habían albergado cabras y que veían ahora el despliegue de neumáticos recalentados constituían el marco de un complemento imprescindible: el mapa. Comenzábamos nuestro periplo desplegando aquel papel, normalmente a modo de libro que todo coche llevaba en la guantera, y empezábamos a interpretarlo.

El mapa era el mundo, cuando el mundo era tan grande que no había papel que lo abarcase. Solo aquellos globos terráqueos que veíamos de niños comprendían toda la esfera terrestre. Perfectamente redonda. Uno podía cerrar los ojos, señalar un país cualquiera y soñar con visitarlo algún día. Aprendíamos a consultar el atlas, como el diccionario o la enciclopedia, con el respeto y veneración que solo un libro llegaba a transmitirnos. Hasta la foto del colegio tenía como escenario un mapamundi tras el estudiante, cual promesa de un futuro pleno de aventuras y conocimiento. Viajar con un mapa implicaba la emoción de no saber si ibas a llegar o no y convertía al copiloto en un elemento esencial, una suerte de demiurgo con el destino en sus manos.

Entre sus símbolos apreciábamos fronteras y monumentos. Incluso podíamos echar la vista atrás calculando lo andado y valorar lo que quedaba por recorrer. Con un poco de imaginación inventábamos qué se escondería si acaso levantabas el papel, como si debajo viviesen las gentes que lo poblaban. A veces, hasta subrayábamos los pueblos visitados para, tiempo después, poder revivir las experiencias del camino.

Ahora todo es seguro y funcional. Una pantalla rige nuestros trayectos. Su voz autoritaria nos exige torcer a la izquierda. Incluso se enfada si no le hacemos caso –«tu desconfianza me está resultando molesta», soltó el otro día la inteligencia artificial del navegador– y con ello hemos perdido la curiosidad y la épica. El mundo se ha vuelto tan pequeño como esa pantallita y, perdida la costumbre de buscarnos en aquellas esferas azules, la sociedad se está llenando de terraplanistas que no ven más allá de lo que una máquina, controlada por quién sabe quién, se empeña en ofrecerles.

Sin embargo, qué bellos eran los mapas en su imperfección y en su reflejo de una Tierra donde aún quedaban territorios desconocidos. Qué emoción ir descubriendo el camino. Qué tristes la voz mecánica y el satélite que nos espía.

Ni cíclopes ni Circe, ni sirenas ni lotófagos, ni siquiera sabríamos lo que es una odisea, si acaso aquel Ulises, en lugar de un confuso mapa, hubiese utilizado un infalible GPS.