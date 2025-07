Aquellos veranos II. El abanico

Siguiendo con la auto-concesión a la nostalgia que la canícula se ha empeñado en imponerme, servidora, de entre aquellas cosas que un día fueron ... veraniegamente imprescindibles, ha elegido el abanico. Verdad es que últimamente el susodicho está volviendo a ponerse de moda entre los jóvenes que han dado en usarlo ya sea con fines reivindicativos, véase los arcoíris del orgullo, ya publicitarios o, simplemente, como rasgo exótico de añeja modernidad.

Sin embargo, nuestro entrañable abanico vivió tiempos mejores, en los que aún poseía el monopolio del frescor y no había tertulia o acto social veraniego en el que no constituyese la banda sonora, solapada y apenas perceptible, que acompañaba a cualquier buen cotilleo. Estaba su característico rascar al abrirse –«ras», como rasgando el viento– y al cerrarse –«raas», como espantándolo–; el aleteo sutil en su lucha contra el aire –«sshh, sshh»– y, dependiendo de la intensidad de las confesiones o misterios, una escala de crujidos producidos por impacto: andante ma non troppo del suave golpeteo sobre la pechuga de la informante, allegro cuando se entraba en faena y, tras el crescendo, un vivace ya con el abanico cerrado sobre la otra mano o, si el cotilleo lo requería, atizando sobre la mesa. Eran reuniones sencillas, donde cualquier chismorreo parecía poder ser barrido cual el aire que ahuyentaba su tela cimbreante.

Después llegó el tiempo de los ventiladores, coincidiendo con el momento en que la inquina, la maledicencia y la porquería empezaron a ser esparcidas con la misma intensidad con la que sus aspas metálicas removían el aire. Los trapos sucios se oreaban antes de ser lavados con tal fuerza y velocidad que las manchas salían volando e impregnándolo todo. Nos acostumbramos a vivir entre insultos, calumnias y malos rollos salpicados indiscriminadamente hasta quedar adheridos antes de comprobarse si eran o no ciertos.

Añoro la simplicidad de su mecanismo, el termostato personalizado y hasta su lenguaje

Y, finalmente, el aire acondicionado. Silencioso y sibilino. Su comodidad envolvente compró nuestros sentidos para que no nos percatásemos de que la sociedad también se iba enfriando. Grandes marcas nos proporcionaron, junto con la refrigeración del cuerpo, la tibieza del alma hasta volvernos cómodamente hedonistas. Como si por unos conductos ignotos y universalmente conectados hubiese aparecido una red cuya tecnología, callada, lejos de dirimir el inexplicable embarazo de la Antonia, promoviese la propagación de operaciones ilícitas, guerras e ignominias. Y todos nos rendimos al frío artificial, caro e inexpresivo, aun a costa de calentar nuestro entorno.

De ahí mi añoranza, en un mundo que cada vez nos empeñamos en ir complicando más, del sencillo abanico. La belleza de sus dibujos, la simplicidad de su mecanismo, la levedad de su tacto y el termostato personalizado. Hasta su lenguaje.

Y ese placer íntimo, ese alivio individual basado, solo, en el movimiento rítmico de nuestras manos. Y es que ningún sofisticado aparato llega a ofrecer la misma satisfacción onanista, en público o privado, que guarda, escondida entre sus varillas, hasta el más humilde de los abanicos.