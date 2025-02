Actualidad rabiosa

Tener esta ventana abierta cada lunes implica, aunque sea un rato, sentarse a pensar qué orear por ella. Algo de humor, de actualidad, una opinión, ... un sentimiento. Decidir un tema y tratarlo de la mejor manera que tus limitadas capacidades deseen permitirte.

Una charla baladí, una foto, una lectura, todo puede ser escrito o descartado.

Y luego hay semanas en las que una intenta huir de lo manido, pero cualquier cosa te resulta absurda, trivial, casi obscena, porque el aire mismo susurra qué decir. Un aire que huele a pólvora y sudor, a dolor y rabia.

Intentas hablar de tus hijos jóvenes. De sus teléfonos o del último concierto al que acudieron. Y te aparece el recuerdo, agazapado, pero impreso en sangre, de esos otros que también estaban, como el tuyo, disfrutando de la música, quizás cantando, quizás riendo, quizás besándose, cuando fueron abatidos hasta la muerte. O secuestrados. Encerrados ahora, quizás heridos. Puede que acompañando el último estribillo que recuerdan con la anhelada melodía del tintineo de unas llaves amigas o del ladrido de su perro fiel. Aunque imagino, también, la vida de esos otros muchachos nacidos, apátridas, en un territorio que es solo una franja marcada por las fronteras que el hombre y los fusiles han dibujado. Creciendo sabedores de que no hay porvenir en ese rincón menguante del que apenas pueden salir. Conjeturando cómo sería ser libres y trabajar en lo que quisieran sin depender de las migajas que otros les van dejando. Visitando como extranjeros la tierra que sus abuelos cultivaron o la casa familiar en la que hubieran podido vivir.

Veo mujeres a mi alrededor. Cansadas, discriminadas, poderosas o en lucha. A años luz de esas otras cuyo más apreciado don es parir hijos para la guerra. Como en la Esparta clásica, entregando sus crías, casi niños, para que los conviertan en soldados. Madres israelíes que saben que las armas de sus hijos –uniformados, orgullosos– son las grapas que fijan el mapa de su país. Madres gazatíes, guardando en secreto la ausencia de aquellos que, ahítos de desesperanza, a falta de futuro al que asirse, agarraron un fusil.

Noto el peso de la calderilla en mi pantalón. Y me paro a pensar en las toneladas de dinero que alguien mete en sus bolsillos con cada guerra. Y entiendo a un Biden jubiloso, visitando Israel, mientras piensa «sigan matando, les hacemos el tres-por-dos en misiles».

Y ahora que ha vuelto la lluvia, veo reverdecer el campo. Pero siento mi boca arenosa y seca imaginando la sed de los dos millones de palestinos asediados, sin agua, sin comida, sin medicinas.

Y no sé de qué otra cosa escribir si no de la vergüenza. Ajena, pues no alcanzo a tasar tanta maldad. Propia, si, melindrosa, me quejo de un rasguño mientras otros saltan por los aires. O si acaso, simplemente, rompo a llorar olvidando que hay personas que antes de nacer ya habían agotado las lágrimas.