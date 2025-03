Abandono a los cuidadores de menores

Comenta Compartir

La muerte violenta de una compañera en Badajoz comienza con una licitación a la baja, al mejor postor, un euro arriba o abajo. Cuando un ... servicio se presta «tirando el precio» hay que hacer recortes, supongo que es algo que cualquier persona entiende. Me gustaría explicarles qué significa que la Administración preste un servicio «a la baja» cuando hablamos de atender a menores en pisos de protección o de cumplimiento de medidas judiciales. Significa doblar turnos, cubrirlos en solitario, asumir funciones para las que no te contrataron. Pero sobre todo significa «vender» a los y las profesionales que atendemos a esos y esas menores. Claro que Belén estaba sola en su turno, igual que hoy lo cubrirán en solitario muchas más con una sensación de abandono brutal… y con miedo. Así es como trabajamos, con miedo. Y esto no es nuevo, me asombra el asombro que la muerte de mi compañera ha generado, cuando es algo que llevamos gritando mucho tiempo. Debe ser, compañeras, que no hemos gritado lo suficiente.

