Amor-dazarte

En atención a la fecha, a servidora le hubiese gustado escribir un artículo lleno de flores y frases románticas. Con efluvios de amor y tópicos ... celestiales. A pesar de que, a su edad, una ya aspire más a compartir pastillero que a creerse las canciones de José Luis Perales.

Decir, por ejemplo, que el amor es sanador y luminoso o que las alegrías en compañía son dobles y las penas, la mitad.

Sin embargo, abro las noticias y encuentro que otra mujer de 17 años ha sido asesinada por quien un día fue su pareja. Que las mismas manos que antes la acariciaron la han cosido ahora a puñaladas. Y que la luz de la ilusión se ha convertido en un abismo de muerte. Se me antojan entonces zafios y baldíos los «te quiero» de las películas, se me pudren las rosas de San Valentín y se me indigestan los bombones en forma de corazón y las tarjetas con brillantina.

No sabemos si el amor es solo química o una suerte de nirvana etéreo e inmortal, pero lo que nunca debe ser es miedo, control, violencia y muerte

Y me pregunto qué estamos haciendo mal y por qué dimos por hecho que nuestras hijas iban a vivir en un mundo más amable.

Dice un estudio que crece el número de adolescentes que ni se plantean si sus actitudes son machistas. Chicos que hablan mal a sus compañeras, chicas que asumen que el amor es más amor si nunca te da un respiro, parejas abducidas en una telaraña que confunden con el cariño y relaciones donde, arrinconada la igualdad, el más fuerte guía y el otro se deja llevar.

Quienes nos movemos entre adolescentes tratando de educarlos a menudo nos quedamos perplejos ante algunas situaciones, desde absurdas a crueles, que vemos aumentar. De un lado el inevitable salto generacional que sentimos enorme en un mundo que se nos escapa. Quizás porque los roles de hace treinta años estaban más definidos y eran, por ello, más fáciles de detectar y combatir. Hoy no es solo la mujer quien asume los cambios. Son también ellos los que no terminan de encontrar su lugar en una sociedad que bucea entre mensajes contradictorios, entre canciones de machitos musculados que tienen a las «tías» a su entera disposición y discursos excesivos de algunas feministas que a veces parecen aspirar más a la revancha que al cambio social.

Y todo ello agravado por el proceloso mundo de las redes sociales. Desde siempre las mujeres han encontrado un espacio de libertad –una fuente donde llenar los cántaros, un lavadero–, donde ser ellas y compartir un rato con otras. Ese espacio está, ahora, vampirizado por el móvil, que todo lo observa y fiscaliza. Un infiltrado cotidiano al que hay que responder rápidamente para que quien reclama no se enfade. Un escaparate de imágenes que vomita modelos vanos y demanda un tributo de intimidad.

No sabemos si el amor es solo química o una suerte de nirvana etéreo e inmortal. Pero, desde luego, lo que nunca debe ser es eso: miedo, control, violencia y muerte.