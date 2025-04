La amistad en política

En política, la amistad y la lealtad son valores lábiles sometidos a los intereses y veleidades del que manda, quien no duda en sacrificar cuantos ... amigos y leales sean necesarios para mantenerse en el machito. Bien lo sabe Pedro Sánchez, a quien no le ha temblado el pulso para dejar en la cuneta a fieles camaradas o compañeros de viaje que le ayudaron a resucitar y conquistar la Moncloa porque dejaron de serle útiles o se tornaron un estorbo. Para muestra, tres botones: Iván Redondo, José Luis Ábalos o Carmen Calvo.

La última cabeza de turco cortada por el presidente del Gobierno ha sido la de la ya exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban. Es el precio que ha pagado a ERC para aplacar su indignación por el caso Pegasus y salvar la legislatura. Sánchez sigue así uno de los consejos que da Maquiavelo al príncipe: «Cuando el grupo que estimas necesitar para sostenerte está corrompido te conviene seguir su capricho para satisfacerlo y entonces las buenas obras serán tu perdición».

Sin embargo, los independentistas catalanes no se dan por satisfechos y apuntan también a la superiora de Esteban, Margarita Robles, cuya testa también reclama Unidas Podemos, que nunca ha visto con buenos ojos a quien Ione Belarra llegó a tachar de «ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox».

Por ahora, Sánchez no está dispuesto a arrojar a los leones a su titular de Defensa; eso sería demostrar demasiada debilidad. Además, Robles le ha demostrado una vez más su férrea lealtad fulminando a su leal «amiga». La ministra se ha tenido que tragar este sapo a regañadientes al negarse Esteban a dimitir, pues hubiera sido admitir que había cometido alguna negligencia o ilegalidad. En todo caso, podría alegar que ella solo cumplía órdenes, las de su «amiga» y jefa Robles, que, por tanto, es a la que correspondería asumir responsabilidades por el espionaje a independentistas catalanes, al presidente, la propia ministra de Defensa y otros miembros del Ejecutivo. Sin embargo, Robles ha optado por escurrir el bulto y «sustituir» a la directora del CNI.

En su 'Ética nicomáquea', Aristóteles distingue tres tipos de amistad: por interés, por placer o por virtud, siendo esta la perfecta, aunque la más rara, porque es la que se da entre hombres buenos que se quieren por sí mismos y se desean el bien mutuamente. En este tipo de amistad, el amigo es el fin, no un medio; se le quiere por su modo de ser, no por lo útil o agradable que puede sernos. En cambio, en los otros dos tipos, la amistad es accidental y el amigo es un medio para conseguir otro fin: sea un beneficio o un placer.

En política solo cabe la amistad por interés o utilidad. Y si la hay de otro tipo entre dos personas que se meten en política, esta suele desvirtuarla e incluso acabar con ella. Que se lo digan a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. También es frecuente que la amistad degenere en amiguismo. No obstante, amistad y política no son incompatibles. Es más, el político prudente se fiará más de un amigo que de un extraño. Eso sí, siempre que, como prescribe mi amigo Antonio –uno de esos pocos que lo son por virtud–, elija entre los mejores, los más leales (aunque hay quien confunde lealtad con adulación y «sí, bwana»). Con todo, en política, como recomienda Plutarco, «debemos ser amigos no 'hasta el altar', como cierta vez dijo Pericles, sino hasta donde lo permita cualquier ley, la justicia y el interés público, pues el desprecio de estos principios ocasiona un gran perjuicio al Estado». Si bien alguno acaba confundiendo el Estado consigo mismo.