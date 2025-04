En estos tiempos turbulentos, tenebrosos, dramáticos en que nos ha tocado vivir, con la guadaña de la pandemia segando la vida de la esforzada generación ... que nos trajo la democracia, los populismos de izquierda y derecha intentando reabrir las trincheras del guerra civilismo sectario y la contienda sanguinaria, cruel y sin sentido de un fanático empeñado en pasar a la historia sobre los cadáveres de los ucranianos y su propio pueblo, se me viene a la mente que se hace más necesario, si cabe, el calor, el apoyo y la presencia cercana de esos seres queridos a quienes consideramos amigos, amigos de verdad, un bien tan escaso como valioso, tan preciado como lastimado en algunas ocasiones.

A los amigos hay que aceptarlos como son, sin intentar cambiarlos, por más que algunos rasgos u opiniones nos parezcan poco razonables, absurdos, irritantes... si la amistad perdura más allá de las diferencias puntuales, entonces sabemos que mantiene raíces profundas, que bien pueden superar desavenencias puntuales.

El peor enemigo de la verdadera amistad no es el enfrentamiento o el desencuentro ocasional, sino la indiferencia, el desapego y finalmente, el olvido. Que sepan que estás mal y no te llamen, que pasen por tu ciudad y no te visiten, que se jubilen sin contar contigo, que monten una fiesta de amigos de juventud y te dejen a un lado.

Para tener amigos de verdad, a veces hay que olvidarse de uno mismo, salir de la concha en la que nos envolvemos con nuestros problemas cotidianos, tarea mucho más ardua de lo que se pudiera pensar a primera vista, porque los problemas y sinsabores que la vida diaria nos depara, nos parecen los más importantes del mundo, y nos olvidamos de la empatía, virtud que, unida a la tolerancia y el respeto mutuo, debería regir todo tipo de relaciones humanas.

El exceso de amor propio y autoestima son enemigos de la cordialidad

La familia no se puede elegir, te viene dada, y te suele proporcionar un apoyo estable o bien un continuo quebradero de cabeza. El amor es otro mundo, enhebrado con pasión, cariño y ternura, sobre todo ternura y empatía.

En mi pueblo, cuando niño, yo tenía tres grandes amigos, el uno se me murió demasiado pronto y me partió el alma, si bien jamás ha dejado de vivir en mi memoria. El otro me ha decepcionado muchas veces, pero nunca dejará de ser mi amigo. El tercero es para mí como el hermano mayor que, aun teniéndolo, nunca he tenido, ya que muy pocas veces ha ejercido como tal.

En mis tiempos de estudiante, yo tenía tres grandes amigos con los que compartí el pan y la sal, a uno dejé de verlo porque nos separó el tiempo y la distancia, mas cuando le busqué cuarenta años más tarde, me pareció que nos entendíamos desde el primer momento, como si siempre hubiéramos seguido juntos. El segundo se ha ido alejando sin saber por qué y ya hace tiempo que no cuenta conmigo. El tercero, sin embargo, me apuñaló por la espalda con el cuchillo de la deslealtad y no hemos vuelto a cruzar palabra en casi otros cuarenta años, mas si por ventura hubiera algún día vuelto a mí, me hubiera pedido disculpas y tendido la mano, sin dudar le habría dado un abrazo y perdonado, como al hijo pródigo de las Escrituras.

La amistad solo puede perdurar si fluye por ambas partes o estará condenada sin remedio. Hay que cuidarla, regarla, mimarla como un bien tan inestimable que no tiene precio, ya que no se puede comprar. Los amigos de verdad se reconocen en los momentos difíciles, porque aparecen sin que tengas que llamarlos, antes de pedir ayuda. Tenemos que relacionarnos con los demás por lo que nos une y no por lo que nos separa, porque si ajustamos a nuestras amistades un tamiz demasiado exigente, nos estaremos condenando a una soledad inevitable. El exceso de amor propio y autoestima son los enemigos naturales de la cordialidad, ya que nos impulsan a querer tener siempre razón, como si solo existiera un punto de vista razonable en un mundo tan complejo y variopinto. El arte de saber narrar y la virtud de saber escuchar deberían vertebrar nuestras relaciones, ya que no podemos cambiar el mundo, intentemos al menos de tratar mejor a quienes nos rodean, amigos todos.