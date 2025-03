Cuando un amigo no se va

Comenta Compartir

Amigo Manolo Albarrán, por fin llegó ese día del que tanto hablamos tomando café, comiendo y en nuestros ratitos de trabajo, que fueron muchos, porque ... en casi 30 años compartiendo trabajo pasa casi de todo. Pero nosotros solo tenemos buenos recuerdos. Amigos como Manolo no he tenido tantos pero llegó el día, que bien merecido lo tiene, en que le vamos a echar mucho de menos, yo el primero, Carballo como empresa en segundo lugar y nuestras marcas Cruzcampo, Heineken y Amstel y todos sus amigos, digo amigos porque todos sus clientes eran y son sus amigos. Le vamos a echar mucho de menos, es una mezcla de tristeza y alegría de no compartir con él esas mañanas de trabajo y café y, por otra parte, la alegría de verle en la flor de la vida disfrutando de todo lo que merece, los primeros su mujer Nuria y sus hijos, cómo no, sus compañeros de bici.

Ha dejado el listón muy alto, era una institución para todos nosotros y lo seguirá siendo, siempre nos tendrá con él, porque como dice la canción «Cuando un amigo se va...», pero en este caso no es así porque él no se va, siempre estará con nosotros y lo que nos ha enseñado no se olvida nunca. Que sepa que cuando entremos en un bar siempre diremos ¡Danos una Cruzcampo o una Amstel! y por qué no ¡una Heineken! Y diremos eso que tanto se repite: a tu salud Albarrán. Muchas gracias Manolo, por todo lo que nos ha enseñado.

Cartas a la directora