A ti, amigo

Escribo estas palabras con el olor de la primavera en las manos y la tristeza en los ojos. Una fotografía de los dos sonriendo, viviendo ... el eterno presente infantil, me ha despertado al mundo del recuerdo, de los años pasados en la feliz ingenuidad de la niñez. Siempre íbamos juntos, juntos nos criamos y juntos nos reíamos. Te hemos perdido demasiado pronto, amigo, y ahora confundo toda mi infancia contigo. El trabajo, las pesadas cargas de la madurez, los viajes y la vida en otras ciudades, parecían haber enterrado en el olvido y en la indiferencia aquellos años de juegos y amistad sincera. El niño, decía Umbral, no tiene pasado y aún no teme al futuro; vive en el presente absoluto y cree que todo renace cada día. Así lo creíamos nosotros, cuando alargábamos las noches de verano evitando a nuestros padres, cuando nos escondíamos entre las sillas de Artesanos, cuando hacíamos cabañas en el campo, entre encinas y olivos. El mundo se acababa en la casa roja que nos imponía el límite del pueblo y en la cercana ermita.

Me acuerdo ahora mismo, como si lo volviera a vivir, del día en que subimos a sus alturas e hicimos repicar la campana, recibiendo después la cariñosa bronca de los adultos. Recorro hoy las calles de Valencia de Alcántara y el olor de los árboles que la adornan me trae a la memoria las batallas de naranjas y de dátiles en las que participábamos, las diabluras infantiles que le hacíamos a aquel mundo incomprensible de reglas y autoridad que nos imponían. Escucho el ruido de los niños en el patio del colegio, de nuestro colegio blanco a la orilla del parque, y no puedo evitar pensar que fui también niño como ellos, contigo, y que los dos tuvimos a los mismos profesores, a los mismos maestros. Todo entonces nos parecía grande: la capilla o el patio de los mayores eran gigantescos y pasar sus umbrales era un atrevimiento. Y hoy están aquí, delante de mis ojos, tan diminutos e inofensivos. Que la vida iba en serio comencé a saberlo cuando, siendo aún pequeño, enfermaste. Te escribí al hospital una carta para que volvieras sano, para que volviéramos a tirarnos dátiles y naranjas y pudiéramos regresar a Artesanos con nuestros padres. Y después de un tiempo interminable volviste. Compartimos aula, compañeros y pupitre en el instituto, juegos y deberes, alegrías y tempranos desencantos. Todos sabíamos que eras el mismo, pero ya no podías ser igual que antes. Algo no cambió, no cambió nunca: la energía y vitalidad que siempre te acompañó y de la que todos nos acordamos al pensar en ti, al imaginarte de nuevo. Nuestras vidas tomaron derroteros distintos, cosas de adultos, aunque el fondo de la amistad y el recuerdo, que ahora brota en estas líneas, permaneció. Sí, tu pueblo, tu familia y tus amigos te hemos perdido demasiado pronto, amigo. Pero nos has legado tu ejemplo de resistencia, tu lucha frente a la adversidad y tu eterna sonrisa.

