Comenta Compartir

Ni he estado embarazada ni he tenido la necesidad de abortar. Y digo necesidad porque ni abortar es un derecho ni tampoco existe el derecho ... a tener un hijo. El mejor capítulo de 'Vivir con nuestros muertos' (Asteroide), de Delphine Horvilleur, es el de Marceline Loridan-Ivens y Simone Veil. En el entierro de Simone, Marceline, que era también una «chica de Birkenau», dijo a Horvilleur al ver entrar el ataúd en los Inválidos: «Es mi amiga». Veil no ha sido mi amiga, pero sí mi guía práctica en el asunto del aborto. Giscard, que había llamado a Veil, solía decir a su entorno: «No podemos tolerar que haya autobuses y trenes que vayan al extranjero sólo para que las mujeres puedan abortar». Veil trató el asunto como un problema de salud, no de feminismo o derechos de las mujeres y sacó adelante la ley en 1974. Lo del Tribunal Supremo americano no va a ser 'El cuento de la criada', va a ser el cuento de quién puede pagarse ir a otro Estado o a otro país.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY