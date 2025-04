Los americanismos innecesarios

Comenta Compartir

Veo la serie 'Servir y proteger'. Ahí no se informa, se reporta. El sintagma aporte de energía se ha instalado entre nosotros. Nada cuesta decir ... informar por reportar o aportación por aporte. Debe ser la moda. La importación de Hispanomérica a la metrópolis es normal, pero sin pasarse. Cuidado con Hispanoamérica, que es una referencia a España, conquista, leyenda negra, etc. Hay que decir Sudamérica y castellano en lugar de español, porque el primero hace referencia a una región y el segundo a un país. Por no hablar del chévere, que es estupendo en Colombia o el perreo, término musical que también debemos conocer. Suma y sigue. El libro de Emilio Lorenzo 'El español de hoy, lengua en ebullición' tiene más de 50 años, pero lo que dice sigue siendo válido. En los comienzos del fútbol, el gol era tanto y se impuso gol, que es, sic, «la palabra que estalla en la mente del espectador». Hay casos en que es necesario, como en el vasco, con su «televiska» y han pasado, ya es un mérito, por adoptar un prefijo, «tele», que procede del griego, algo tan lejano a las lenguas del Cáucaso, del que se piensa que procede el vasco.

