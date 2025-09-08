América de cabo a rabo

Tomo hoy prestado este título perteneciente a un libro del murciano José Luis Castillo Puche que aún con los más de 60 años transcurridos desde ... su publicación, me sigue pareciendo una pieza fundamental introductoria para quienes amamos y transitamos el continente americano con los ojos abiertos, la memoria encendida y atenta, el asombro perdurable por la gesta española y el corazón y el gozo abierto por encontrar, allí y aún, el español que fuimos.

Con alguna frecuencia, en efecto, pensamos desde el Tajo y el Guadiana en el continente americano en términos de nostalgia historicista, hecho que sin duda es importante, aún para disolver mitos y leyendas, pero nuestra relación de extremeños con América, la ventaja competitiva que comporta, lejos de significar nostalgia, puede y debe ayudarnos en nuestro mundo real y económico del primer tercio del s. XXI.

En primer lugar, visualizando y valorizando el activo patrimonial y social que supone la inmigración por parte de sudamericanos a Extremadura. De la ayuda paliativa que comporta para nuestra catástrofe demográfica, y del apoyo imprescindible para nuestro sector primario y de servicios: Los datos indican que en la actualidad están censados 50.000 extranjeros en nuestro suelo, siendo, además de la magrebí, la presencia más importante, con fuerte implantación, la del contingente de colombianos, venezolanos y peruanos que se han ido incrementando en miles durante los últimos años.

La importancia de 'lo extremeño' y la 'extremeñidad' está en el ADN de la génesis americana

Pero además de esa incidencia directa en la demografía extremeña, debemos pensar en el inmenso potencial que significa un mercado latente allí de 640 millones de habitantes con los que compartimos un idioma y una cultura, además de fuertes lazos históricos, religiosos, económicos y políticos que nos unen y que sin duda revelan que es obvio que sean nuestros 'socios naturales', y objeto de unas relaciones comerciales privilegiadas.

Hace ahora un año se celebró el curso 'Relaciones Unión Europea - América Latina y el Caribe: nuevos tiempos y compromisos renovados' que tuvo lugar en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en el marco de celebración de Campus Yuste, y al que asistieron más de 70 alumnos de 14 países. Allí el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura destacó la importancia de las relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, subrayando los desafíos, dificultades y compromisos que estas regiones enfrentan en el actual contexto geopolítico.

En el ámbito económico, Extremadura viene alcanzando en exclusiva anualmente una cifra global de 65 millones de euros en exportaciones a América Latina, lo que supone solo un 4,2 % del total de las exportaciones de la región, cifrados en su totalidad en un poco más de 3.000 millones de euros. Números que por si solos ya se revelan muy mejorables, y existe mucho rango de avance para establecer relaciones comerciales y seguir creciendo en este mercado de manera sostenida, sin peligro de aranceles ni penalizaciones.

Marañón decía que «debemos ser más padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado». Pero aun así conviene no olvidar que repasar la importancia de 'lo extremeño' y la 'extremeñidad' está en el ADN de la génesis americana: Basta con ojear los libros de pasajeros a Indias del s. XVI y hacer notar el registro de procedencia de los que pasaron al Nuevo Mundo. Y también por ser más concretos, la de individualidades extremeñas a quienes se deben la fundación de ocho de las capitales de América en las que al día de hoy viven, en ellas solas, más de 30 millones de habitantes: Así Francisco Pizarro fundó Lima; Pedro Gutiérrez de Valdivia, proveniente de Castuera o Villanueva de la Serena, Santiago de Chile; Diego de Alvarado, San Salvador; Sebastián de Belalcázar, Quito; Alonso de Mendoza, procedente de Garrovillas, La Paz; Ñuflo de Chaves, Santa Cruz de la Sierra, y Hernan Cortés, Veracruz.

Volviendo a nuestros días, bien es cierto que como 'padres de nuestro futuro' nos venimos ocupando entre muchos de fortalecer nuestras relaciones económicas con Centro y Sudamérica desde variadas instancias de los ámbitos públicos y privados. Así la Dirección General de Acción Exterior, Avante, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, la Asociación de las Méridas del Mundo, y la Real Academia de las Letras y las Artes de Extremadura son entidades que albergan esta idea en sus propios programas finalidades.

Como sugerencia, y para una mayor relevancia y estímulo de esta cuestión, quizás conviniera en el ámbito de la celebración del Día de Extremadura visibilizar aún más este interés mutuo y en la concesión de sus Medallas incluir algún galardón especial anual para empresas, corporaciones o entidades culturales o sociales qué tuviera que ver con la promoción, la imagen y la economía compartida de Extremadura con todo el Cono Sur, Centroamérica y el Caribe.

Extremadura y América «tienen raíces profundas en la historia y la cultura», y «ahora enfrentan nuevos desafíos y oportunidades que requieren un compromiso renovado y estrategias innovadoras», indicó Felipe Calderón expresidente de México en su discurso en Yuste, que, aliadas con la economía, añado, deben seguir fortaleciéndonos mutuamente tomando nuevo impulso, y ejemplo de mucho de lo acaecido en ciertas etapas de estos últimos 500 años.