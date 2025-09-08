HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

América de cabo a rabo

CECILIO J. VENEGAS FITO

DE LA ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Tomo hoy prestado este título perteneciente a un libro del murciano José Luis Castillo Puche que aún con los más de 60 años transcurridos desde ... su publicación, me sigue pareciendo una pieza fundamental introductoria para quienes amamos y transitamos el continente americano con los ojos abiertos, la memoria encendida y atenta, el asombro perdurable por la gesta española y el corazón y el gozo abierto por encontrar, allí y aún, el español que fuimos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  3. 3

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  4. 4 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  5. 5 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  6. 6

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  7. 7

    La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15
  8. 8

    Pocas pero dulces: Las heladerías que resisten en Badajoz
  9. 9 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
  10. 10 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy América de cabo a rabo

América de cabo a rabo