La ambulancia infernal

Comenta Compartir

Podría ser el título de una película de terror, pero no lo es, aunque sí tiene sus protagonistas y sinopsis: Juliana, 98 años; su hija, ... acompañante, 64. Juliana es enviada por su médico desde Oliva de la Frontera al servicio de urgencias del Perpetuo Socorro de Badajoz, más de 90 kilómetros. Pido la ambulancia a las 15.17 horas; a las 15.36 me llaman diciendo que no hay ambulancias en Oliva (creo que son 5 o 6 las que moran) y que me envían una desde Villanueva del Fresno (20 minutos), se presenta a las 16.15 horas. Una furgoneta de estas pequeñitas con 5 años, poco más grande que un coche. El conductor, muy amablemente, nos dice que el acompañante debe ir provisto de un abanico. ¿Qué? «Sí, el aire no filtra bien».

En Badajoz este día, 13 de julio, marcaban los termómetros 45/46 grados y en el interior de los vehículos 55/56. Juliana entró en Urgencias en camilla, tras ella iba su hija andando y al verla las celadoras en esas condiciones creyeron que también se trataba de una enferma y le pusieron una silla de ruedas; ambas agotadas, exhaustas, desvanecidas; no era para menos. Llamé a la empresa de ambulancias Ambuvital para explicar lo sucedido y quejarme. Me remitieron a un correo electrónico. En admisión del Perpetuo Socorro me dijeron que lo hiciese en mi centro de salud. Yo prefiero hacerlo en este diario HOY, me inspira más confianza. Sobre las 21.00 horas le dan el alta y la envían a casa, viene la ambulancia. Qué horror, es idéntica a la anterior, mosqueado le pregunto al conductor: «¿Tiene aire acondicionado?». «A ver, tenerlo lo tiene». Yo no permito que mi suegra vuelva en estas condiciones. Los conductores tienen una aplicación de móvil donde comunicar las incidencias con sus ambulancias, pero caen en saco roto. Nueva ambulancia ya en condiciones, por fin, qué suerte. Pues no, había que compartir ambulancia y llevar a Cheles a otra persona (45 kilómetros y 45 minutos más). No pasa nada, mi suegra va a conocer Cheles tumbada en una camilla, turismo rural. De Urgencias a la «L» y de la «L» a Urgencias y la persona sin aparecer, y no me extraña conociendo a esta empresa. Llegamos a casa después de las 23.00 horas. Los animales viajan en mejores condiciones que los humanos, están los partidos animalistas para defenderlos. Los presidentes autonómicos se jactan de decir que en su comunidad no existen recortes sanitarios, que los hacen otras comunidades con signo político diferente. ¿Y en Extremadura, cuántas empresas de ambulancias llevamos? Me suena a recortes. ¿Será la empresa la culpable, el SES o ambos? Vergüenza e inaceptable, sea quien sea.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora