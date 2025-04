Ambiente tabernario

crónica crispación de alto voltaje, con picos en los que un insoportable ruido lo envuelve todo y el cisma abierto entre los dos frentes en ... los que se alinean los principales partidos adquiere tintes guerracivilistas. Cuesta, sin embargo, encontrar precedentes cercanos en los que la natural controversia entre las distintas formaciones haya derivado en un clima tan irrespirable como el que generado estos días en el Congreso, donde los exabruptos sin medida, los insultos personales y el tremendismo apocalíptico han sustituido a la contundente pero civilizada confrontación de criterios que se espera de los representantes de la ciudadanía. La superación de todas las líneas rojas ha degradado el ambiente hasta el extremo de convertirlo en más propio de una taberna que de un Parlamento que refleja la pluralidad del país, en el que no debe haber espacio ni para los intolerables ataques machistas de Vox a la ministra de Igualdad ni para acusaciones como la de la propia Irene Montero al PP de «promover la cultura de la violación».

Es preciso frenar en seco esta escalada de la tensión que ya ha ido demasiado lejos y, si alguien no lo impide, amenaza con hacerlo aún más en el año de ininterrumpida campaña que se avecina. Alimenta ese riesgo el 'modo electoral' en el que ya se han colocado las fuerzas políticas ante las municipales del 28 de mayo y las generales previstas en torno a diciembre de 2023. Es posible que una reforma del reglamento de las Cortes Generales ayudara a largo plazo a encauzar el problema. Pero su solución no pasa tanto por habilitar nuevas herramientas como por una actitud más vigilante por parte de la presidencia de las cámaras para, con las ya existentes y aplicadas con un criterios establecidos de antemano que no den lugar a sospechas de ventajismo, poner coto a comportamientos inadmisibles sean quienes sean sus autores. Y por el compromiso de los partidos de adecuar su actitud a los límites que imponen el sentido de la responsabilidad y la dignidad de las instituciones.

No todo vale en política. De la española se ha apoderado un peligroso frentismo que presenta al rival como un enemigo a abatir y con el que cualquier acercamiento es considerado alta traición. Nada bueno cabe esperar de esa polarización extrema que no solo frustra acuerdos necesarios, sino que puede dañar la convivencia entre los ciudadanos con consecuencias indeseables.