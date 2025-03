Amar al prójimo

Comenta Compartir

Hoy dura el tiempo más que nunca. Siempre he pensado que hay cierta subjetividad en todo aquel que habla, siente o escribe. ¡Cuántos puntos de ... vista! ¡Cuántos soldados van a la guerra con dignidad! ¡Ucranianos que han vuelto a su país para defender a su pueblo, con armas en las manos!, gesto que me parece heroico. ¿Estoy entonces a favor de la guerra? La vida coherente de Gandhi me emociona, pero yo tengo instinto de supervivencia. Soy republicano, católico y español. No tengo ideas políticas, ya que de todos los partidos cogería una parte, pero pienso que ninguna persona tiene menos derechos por su lugar de nacimiento, fuera o dentro de España. No hemos hecho ningún mérito por nacer aquí, no debemos vanagloriarnos de ello. Lo primero que habría que enseñar en las clases de religión es que si odias a alguien no estás amando a Dios. Si no amas a tu hermano musulmán, no estás amando a Dios que murió por todos los hombres. Si odias al judío, Jesucristo era judío, la Virgen María era judía, los apóstoles eran judíos y los que lo escuchaban. También los que decidieron crucificarlo. Todos somos hijos de Dios, ateos, cristianos, musulmanes, budistas, judíos. También los delincuentes. Perdonad si no me he quitado la viga del ojo y he intentado quitar la mota del ojo de mi vecino.

