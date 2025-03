Comenta Compartir

Ser amable con 40 grados a la sombra no es fácil. Y si estás trabajando en la calle y con uniforme es casi un acto ... heroico. Y eso fue lo que vi hace unos días. El trabajador en cuestión atendió muy amablemente a un transeúnte que le preguntó donde estaba una calle. No solo se lo dijo, sino que le acompañó unos metros para indicarle exactamente la dirección buscada. Estuve a punto de felicitarlo en incluso pedir la dirección de sus jefes para comunicarles este comportamiento no excepcional pero tampoco habitual.

Creo que una parte del sueldo que cobran los funcionarios públicos, y también los que trabajan en empresas privadas, que tratan directamente con las personas debería ir en proporción a su amabilidad en el trato. Resulta altamente satisfactorio cuando alguien muestra, y demuestra, amabilidad detrás de un mostrador, una mesa de oficina, al otro lado del teléfono o incluso en un mensaje del móvil o un correo electrónico. ¿Cuesta ser amable? Sí, es evidente, cuesta. Por eso deberían pagar ese plus de amabilidad a aquellos que lo son y mas, si como decía antes, están para atender y ayudar al público. 'Los amables' desgraciadamente no abundan y el mundo está tan necesitado de amabilidad que habría que protegerles e incluso subvencionarles. El cambio climático no está ayudando precisamente y como estamos viendo este terrible verano, cuando el calor entra por la puerta (y por el cuerpo) la amabilidad generalmente sale por la ventana. Aún así hay esperanza como el caso de ese trabajador del que hablaba al principio. Quería que mi último artículo de la temporada hablase de algo agradable y nada mejor que hacerlo haciendo un homenaje a 'los amables'. La palabra 'amable' por cierto viene del latín «amabilis» y significa «digno de ser amado».

