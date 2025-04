Amabilidad en el autobús urbano

Comenta Compartir

Utilizo el servicio urbano de autobuses de Badajoz para mis desplazamientos, especialmente a la Universidad de los mayores, donde asisto a clases. Hace unos días ... usé para desplazarme un autobús que, saliendo de la avenida Antonio Masa, hace el recorrido hasta la Universidad a las cuatro de la tarde, hora en la que los vehículos pasan rozando el lleno, tanto que necesité quedarme más cerca del conductor. Dentro mi sorpresa fue que sentí un par de toques en mi hombro y cuando me volví, vi a un joven vestido de negro con una amabilidad y educación fuera de lo normal ofreciéndome su asiento ante la mirada atónita del resto de sus compañeros, y por lo improvisado del caso no supe cómo reaccionar, solamente pude darle las gracias repetidas veces. Quiero darle las gracias nuevamente y desearle lo mejor para sus estudios, que no dudó serán de nota, al menos en educación. No contento con el ofrecimiento, una vez en la Universidad, el joven me recordó el ofrecimiento del autobús y que lo hizo porque con el vehículo y tantísima gente era fácil en cualquier frenada brusca que alguien de los que íbamos de pie en la plataforma se cayera.

