Señores lectores, quizá le venga a la cabeza el estribillo de la canción 'Al Alba' de Luis Eduardo Aute leído el título de mi carta. ... Es lo que yo canto cada vez que viajo con asiduidad en este tren entre Badajoz y Madrid. «Ay Alvia, no te averíes y que lleguemos a la hora, no te nos pares, ay Alvia... Ay Alvia, Ay Alvia...». No me tachen de loco, pero es que ya hay que tomárselo con humor. No hay una semana en la que no haya algún problema. El lunes 27 de noviembre llegamos con 34 minutos de retraso a Badajoz. Los extremeños después de muchísimo tiempo de trenes infernales, esperábamos el nuevo tren que nos iba a proporcionar calidad en el servicio pero estamos igual que años atrás. Los trenes se siguen parando y el Alvia también. Correr, corren más que antes, pero las averías continúan. Responsables de ADIF y Renfe, ¿cuándo nos van a proporcionar a los extremeños el tren que merecemos?

Cartas al director