El pasado mes de julio empezó a funcionar un tren (Alvia) que sustituía a los que se venían averiando y saliendo ardiendo durante el trayecto, ... dejando a los pasajeros en mitad de la nada. A veces con temperaturas de cuarenta grados y más.

Después de los primeros días en que este tren Alvia ha presentado algunas irregularidades, parece que está funcionando con regularidad.

Dicho esto, desde luego este tren no debería haber sido motivo de una inauguración a bombo y platillo, ya que su función es sustituir al que se averiaba y salía ardiendo. Así que esa inauguración lo que ha representado es una ofensa a Extremadura.

Nunca he escuchado que se fuera a inaugurar un AVE, entre otras cosas porque la infraestructura necesaria no está hecha. Lo lamentable es que todo esto ha dado lugar a que a muchos miserables metidos a políticos (que no políticos) y, sobre todo, antidemócratas les ha servido para explayarse en constantes difamaciones en todos los cauces publiciarios a que han tenido acceso. Por tanto, sería aconsejable no escenificar inauguraciones innecesarias. No solo para no ofender a una región a la que diferentes gobiernos vienen marginando, sino también porque la democracia tiene muchos enemigos, desgraciadamente.

En dos mil veintidós, Extremadura no tiene AVE.