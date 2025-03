Alves, condena a medio camino

Comenta Compartir

Dani Alves purgará una pena de cuatro años y medio de cárcel por haber violado a una joven de 23 años en el lavabo de ... una discoteca de Barcelona. Una condena que no solo rebate la versión del futbolista de que hubo sexo tolerado, resarciendo así a la víctima con la verdad judicial, sino que otorga una proyección de alcance global, por la relevancia del sentenciado, a la legislación española que sitúa en el centro de las relaciones íntimas el consentimiento de quienes las mantienen. Es valioso, para la denunciante y en términos de pedagogía social, que la Audiencia barcelonesa incida en que la joven no quería y en que para acreditar una agresión sexual no es preciso ni que «se produzcan lesiones físicas, ni que conste una heroica oposición de la víctima», ni que esta demuestre una actitud pretendidamente intachable. Pero la rebaja, por la falla en la ley del 'solo sí es sí', de la pena por la violación deja la frustración de que la reparación judicial no haya podido ser plena ante una deficiencia que interpela al Gobierno a esmerarse en su técnica legislativa. Y junto a ello, es cuestionable que la indemnización de 150.000 euros a la víctima haya sido interpretada como una atenuante cuando Alves no ha dado prueba alguna por ahora de reconocer lo que hizo.

