Cosas de casa: La Muy de ASO

La Asociación Cultural Trazos del Salón, promotora de distintas publicaciones, edita 'Cosas de casa', antología de artículos del periodista placentino Antonio Sánchez-Ocaña, firmados como ... ASO y Gil Vetón que vieron la luz en el HOY. De Santiago Antón, ideador del rescate, ha sido la ardua y paciente tarea de recopilarlos, ordenarlos y transcribirlos a partir de la hemeroteca del periódico. Meses de trabajo. Me refiero a las series 'El tabardillo', 'El brindis' y 'La ronda', así como algunos reportajes y crónicas. Pronto se vio que la aventura iba a merecer la pena.

La ausencia de ánimo de lucro de nuestra modesta asociación y la renuencia a utilizar fondos públicos obligó a buscar patrocinadores. Cajalmendralejo, Unaex Asesoría, La Chinata y Gráficas Romero han donado el dinero necesario para abordar una edición no venal de 200 ejemplares.

Desde el principio, se tuvo claro que en esta empresa no podía faltar Misterpiro, sobrino de Antonio. Que el artista debería ser el encargado de ilustrar el libro de su tío. Aceptó de inmediato. Más allá, esas imágenes escogidas se agruparon en una carpeta para coleccionistas que se puso a la venta para sufragar gastos.

En el capítulo de los agradecimientos tienen sitio de honor Margarita Lucio Martín, la mujer de ASO y su familia, los Sánchez-Ocaña Fernández, en especial su hermano Pepe, padre de Piro. También Esther Sánchez Calle, Juan Ramón Santos y el diario HOY.

El periodista Juan Domingo Fernández, compañero y amigo de Antonio en este diario, firma un espléndido prólogo titulado 'ASO, la música y la letra'.

Siempre he creído que detrás del periodista se escondía un escritor secreto, alguien que guardaba en un cajón o en el disco duro de su ordenador una novela. Sus columnas, artículos y reportajes lo ponen en evidencia. Quiero decir que el uso del lenguaje de ASO es propio de quien tiene voluntad de estilo, esto es, de alguien que no solo pretende dar cuenta de una noticia. Cómo no disfrutar de sus sorprendentes neologismos (¡qué capacidad inventiva!), del uso preciso de los adjetivos o de la sutil presencia de esos aforismos que aparecen emboscados entre líneas. Detrás de estos textos hay un hilo narrativo, un deseo de contar que se apoya tanto en lo que ha sucedido como en los personajes que protagonizan esos sucesos, prójimos tan singulares y novelísticos como, pongo por caso, el extravagante y divertido Diego Bardón (promotor de la «casa de tontos»), el rejoneador García de la Peña o el otrora todopoderoso político Félix Dillana.

En el tono, que como el de todo periodista o escritor que se precie es solo suyo, predomina la ironía, figura asociada, ya se sabe, a la inteligencia. ASO la dosifica. A veces es un simple matiz, otras alcanza, sin llegar al sarcasmo, un punto de acidez y de malicia. No carecía de mordiente. La necesitaba para poder decir algunas cosas, y eso que muchas veces callaba, o revelaba menos de lo que en realidad sabía. Su independencia fue ley. Y su particular sentido ético, incompatible con la censura encubierta que exige, por ejemplo, la corrección política.

Ironía, precisemos, que se complementaba con un fino sentido del humor, nada hiriente. No hay más que leer sus cartas a los Reyes Magos y a Papá Noel para pedir regalos destinados a los ediles.

Era, no cabe duda, un tipo ingenioso y ocurrente. Baste como ejemplo el de designar a Plasencia como La Muy, dos palabras que expresan a la vez nuestro orgullo genuino y nuestra secular decadencia. Y ya que de designaciones hablo, qué gracia al nombrar a los políticos. Que si Fito Motorola, que si Vicemedina, que si Inés Anguita. Juan Domingo Fernández lo ha calificado de «bautista vocacional».

El más difícil todavía es que ASO comerciaba, digamos, con asuntos locales. No divagando en columnas de ámbito nacional y en medios poderosos sobre el sexo de los ángeles. No practicando, ya me entienden, ese periodismo literario tradicional en nuestra prensa que permite el lucimiento porque deja transitar al abajo firmante por territorios amables. No, la suya era otra medida. El suyo era un periodismo de cercanía o de proximidad, como la cocina de moda. Por eso cabe recalcar aún más su labor. Un logro conseguido: sus artículos siguen siendo actuales a pesar de que los actores hayan muerto o dejado de serlo, contra el cruel paso del tiempo que, por cierto, para algunas cosas de casa, desgraciadamente, se ha detenido. Ya hablaba Antonio de la avenidísima Martín Palomino, del vandalismo, de las huertas de La Isla, del tren (en todas sus variantes), del cementerio judío (en 2008, decía, un «descampado»), del pobre río Jerte y de otros problemas enquistados en la historia placentina de entresiglos.

Además de la crónica política y social, Antonio, que era un ciudadano culto y sensible, abordó en sus escritos todo lo relativo a la historia y al patrimonio, urbano y natural, de esta ciudad que odió y amó, como nos pasa a cuantos tomamos la decisión de permanecer durante toda la vida en ella. En esta «ciudad salchicha», como él decía. Sus crónicas reunidas forman un perfecto itinerario histórico de la Plasencia contemporánea.

En una entrada del blog que escribí con motivo de su inesperada, prematura muerte en La Antilla a los 61 años de edad, ponderé su trabajo y afirmé que habría que «reconocérselo de alguna manera». Este libro avala, según creo, ese reconocimiento. Salva, sí, su mejor memoria.