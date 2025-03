La Arcadia, el lugar donde habita la izquierda

Arkadia nos recuerda a la antigua ciudad griega sita en la zona central de la península del Peloponeso. Compuesta por un paisaje bucólico, entre montes ... y fértiles valles, habitaban los pelasgos, pueblo patriarcal de pastores, adoradores del macho cabrío. De vivir en nuestros días, serían controlados por políticas ecologistas y animalistas, además de ver reorganizada su estructura social por otra más paritaria. De venerar al chivo, ni hablamos.

Durante el Renacimiento y el Romanticismo, la Arcadia se convirtió en un país imaginario donde reinaba la felicidad, la sencillez y la paz en un ambiente idílico donde población y naturaleza vivían en completa armonía. Arroyos frescos y cantarines, árboles de grandes copas, ganado cuidado como si de un decorado teatral se tratase, pastores refinados que saben de poesía, música e historia eran sus protagonistas.

Estas sociedades ideales donde habitaban Salicio y Nemoroso no solo están en la cabeza de la izquierda, sino que esta nos la vende como dogma e impone al resto de la sociedad con leyes absurdas cuya única base parece estar en sus bucólicas molleras. Acuérdense de la Agenda 2030, la de los colorines, aquella de «no tendrás nada pero serás feliz» y del cambio climático, esa tierra de nunca jamás que tienen en mente los soñadores que la defienden. Acuérdense en unos años cuando hayan desaparecido las naciones, su cultura y tradiciones. Cuando sus hijos no tengan sentimiento de pertenencia a un territorio ni raigambre familiar o histórica, sino que sean súbditos de una sociedad global en la que no habrá diferencias. Por supuesto, olvídense del derecho de propiedad o movimiento, pues su fin es convertir a la ciudadanía en fichas de un enorme tablero que manejar a su antojo. Curiosamente, lo que menos cambiará será el clima, enésima excusa utilizada como moneda de cambio para todo aquello que más que ciencia se ha convertido en una nueva religión.

En esencia, la Arcadia garcilasiana se ha convertido en el amparo de una izquierda que, refugiada en ella, se niega a ver la cruda realidad, legislando sin salir de los despachos, humanizando a la animalada, deshumanizando a la sociedad y, sobre todo, deslegitimando cualquier idea que vaya contra la utopía que tienen en sus cabezas. Repetimos, este concepto ya existía, pero en la poesía bucólica de aquellos que tan fantásticamente nos deleitaron con ella. Hoy, y antes que nos lo prohíban, necesitamos un buen digestivo para asimilar tal cantidad de patrañas. ¡Salud!