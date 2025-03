Tractorada nacional

El campo despierta. Temprano, llueva o nieve. Porque no entiende de dogmas climáticos ni discusiones asamblearias. La España rural ha espabilado poniendo de manifiesto el ... divorcio no solo entre las ciudades y el campo de nuestro país, sino la falta de entendimiento entre este y el Gobierno central.

Una cosa está clara y parece no queremos entender; la urbe, sin el agro, no come. Algunos parecen no enterarse que el sector primario es vital para garantizar la seguridad alimentaria del país. Es clave para España por su importancia estratégica, económica, social y, no olvidemos, como elemento vertebrador y cohesionador de un territorio cada día más polarizado.

Si alguien tiene derecho para salir a la calle son los trabajadores del campo español. Sus reivindicaciones son cuestión de justicia social. Máxime cuando en la mal llamada Unión Europea se votan políticas que ahogan, día sí, día también, a nuestro campo. Nos referimos a una legislación ambiental excluyente, una ley de bienestar animal desnortada, una problemática insatisfecha en materia de agua y un desconocimiento y desprecio absoluto por la ganadería extensiva, favoreciendo la expansión de especies como el lobo o el meloncillo. Por supuesto, todo lo anterior favorece a terceros países que no dudan en aprovechar la política de puertas abiertas que le ofrece Europa. Tonto el último. Todo ello obra de burócratas sitos en Bruselas que no han pisado el campo en su vida. Ecolistos, ecolojetas y cabestros doblegados a la temible Agenda 2030. Una agenda que nos muestra un mundo feliz, utópico y socialista que promete el fin de la pobreza pero que solo servirá para que en unos años los únicos que puedan viajar en avión, comer carne y productos de calidad, tener propiedades o ser libres sean esas élites globalistas a las que rinden pleitesía. La misma agenda que supone el estrangulamiento y la ruina de nuestro campo. Y si no, pregunten a cualquiera que viva de esto.

¿Tan descabellado es legislar acorde a la realidad? ¿Anteponer los intereses y modo de vida de nuestros compatriotas frente a terceros? Es lo único que piden los tractoristas y transportistas estos días. Por cierto, autónomos y currantes, no señoritos como algún sector de la 'gauche caviar' deja entrever. O se les apoya de verdad, o la venganza del campo no habrá hecho más que empezar. No está de más recordar que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. No lo dice el que estas líneas escribe, sino Marco Tulio Cicerón hace más de dos milenios. No olvidemos que sin ellos, la gente del campo, nuestra gente, Extremadura y España no son nada.