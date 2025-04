La izquierda, contra el campo

A qué juega la izquierda? ¿Por qué alburea la izquierda –y centrito europeo– a nuestro campo legislando en contra de sus intereses? ¿Qué hacen neoburgueses ... acomodados, supuestamente ilustrados, imponiendo leyes que asfixian y ahogan a nuestro sector primario? ¿Por qué siguen empeñados en defender la Agenda 2030, puntilla para aquellos que nos surten y alimentan cada día?

Los enemigos del campo español tienen nombre y apellidos: son los ecologistas, animalistas, veganos y prohibicionistas de la caza y los toros. Militan en partidos de izquierdas y en un centrito excesivamente blando e incongruente. Pertenecen a los estratos urbanos de clase media y abundan como topillos meapilas en los ambientes universitarios. El campo solo lo visitan algunos fines de semana de primavera y otoño. Nuestro sistema político, tan ansioso por incorporar nuevas minorías (especialmente si su fin es destrozar las tradiciones españolas), les ha dado el poder y los medios de comunicación, donde se han erigido en los defensores del medio ambiente frente a los torvos ganaderos y agricultores –¡nótese la ironía–, terratenientes según la izquierda, que no respetan, entienden ni cuidan su propio medio de vida.

En el lejano oeste peninsular –Castilla la Vieja y Extremadura–, el sector primario sobrevive a duras penas, embestido por una Unión Europea cuyo modelo es el intensivo, frente al carácter extensivo de estos lares. Las administraciones autonómicas, rehenes de Bruselas y del chantaje del ecologismo animalista, no hacen nada por facilitar las cosas a los que de verdad viven del campo. El resultado está a la vista: fincas en las que vivían treinta familias de medieros hace una generación ahora están vacías y las pequeñas explotaciones de cincuenta vacas desaparecen dejando el campo yermo. Un país se muere.

¿Los culpables? Hablemos con propiedad: quien asfixia y ahoga al campo es la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde, la transición ecológica y la Agenda 2030 son una amenaza de muerte al campo español. Los burócratas de Bruselas no quieren una España de ganaderos y agricultores, sino de borregos a los que poder mentir a placer. Los sucesos de hace unas semanas no hacen más que afirmar aquello que desde Vox llevamos años avisando en Madrid y Bruselas. No pueden producir en verde mientras tengan los números en rojo.

¿Qué soluciones propone Vox? Es la interrogante que lanza la izquierda como un toro con sentido tira un derrote. No tienen más que vislumbrar el trabajo que se viene realizando en los gobiernos de coalición: gestión directa de ayudas PAC, respuesta ante situaciones como la enfermedad hemorrágica epizoótica, plan de balsas para la mejora de las explotaciones de ganadería intensiva, incremento del seguro agrario o la simplificación de los trámites burocráticos son algunas de ellas. ¡Casi nada!

Desde Vox trabajamos por y para el campo. Un campo que es la base y raíz de nuestra identidad. No es de extrañar que el globalismo, materializado en la Agenda 2030, quiera acabar con sus campesinos. En ellos, como en la familia natural, reside la tradición, algo que pretenden erradicar para que sobre los futuros baldíos y ruinas de la Europa multicultural y urbana que se avecina reinen alimañas de todo pelo y color.