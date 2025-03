Virtus política

La virtus, en la Antigüedad, era sinónimo de diferentes cualidades como la prudencia, justicia, templanza y coraje. En palabras de Aristóteles, cualidades éticas que deberían ... impregnar toda buena política. Vocación de servicio público, servidumbre a un ideal y proyecto común en el que no debieran importar las personas ni los intereses, sino la pervivencia de la nación y las regiones. Odiamos la virtud, aunque venga del cálculo político. No sorprende que el PP haya acudido a un argumento propio de la izquierda. Con esta acción se corre el velo de que todo se ha montado sobre la oposición de uno y otro.

Titulares han sido la inmigración y la ruptura de los gobiernos autonómicos cuando lo que debiera primar es que, por vez primera, un partido político ha antepuesto sus ideales, su proyecto y su programa de nación a sillones, puestos de responsabilidad y cuantiosos emolumentos y privilegios. Hay algo casi revolucionario en dejar el cargo y abandonar la poltrona. Pero como la revolución no tiene su origen en la izquierda, importa poco a los medios subvencionados al servicio de la 'partitocracia'. Por supuesto que la inmigración es un problema compartido por la gran mayoría de votantes de la derecha. Pero el giro progresista del gallego de Génova ha obligado a la ruptura en regiones donde, con trabajo, se ha demostrado se estaba llevando a cabo un gran trabajo. Aunque el mensaje de Vox se viera diluido. No era sino porque en este partido siempre pusimos a Extremadura y España en vanguardia. No obstante, rotos los acuerdos llevaremos sin cortapisas el mensaje de nuestros compatriotas en cada acto parlamentario. Un aspecto positivo en esta vorágine de aguas revueltas ha servido para hacer purga en este gran proyecto. De diferenciar entre aquellos que estamos aquí por convicción, por creer en el proyecto de España y oportunistas de tres al cuarto que, a la mínima, abandonan el barco para seguir lucrándose de un aura de poder que jamás hubieran soñado. Cuanto más lejos, mejor.