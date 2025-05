Cuando la ayuda es el problema

Por qué tras décadas de ayuda a África este continente sigue en la pobreza? ¿Por qué el crecimiento económico de sus países va de mal ... en peor? La respuesta es sencilla: las ayudas internacionales han perjudicado enormemente a las economías africanas. Cuando queremos ayudar a alguien lo primero que hay que hacer es preguntar qué necesita. Muchos planes de ayudas, presupuestos autonómicos dedicados a la cooperación internacional incluidos, no encajan con la realidad social vivida en los países, en teoría, destinatarios de la ayuda europea. Y digo en teoría porque la práctica es radicalmente distinta. La ayuda internacional y las empresas europeas a ello dedicadas llevan a cabo una competencia desleal a las economías y trabajadores locales. Sirva como ilustración el siguiente ejemplo. Un fabricante de zapatos de una aldea de Burkina Faso lleva toda su vida dedicado a ello. Confecciona, con la calidad que le permiten los materiales que puede encontrar en su región, los pares de zapatos necesarios para que los niños de la aldea puedan ir al colegio. Lo mismo podría suceder con el empresario local de papel y lápices.

¿Cómo funciona el pastel? Las oenegés de cooperación internacional tienen a sueldo un ejército de comerciales molestando a las empresas europeas diciéndoles que tienen que ayudar a África. Estas oenegés reciben dinero particular pero, sobre todo, público. Con dicha cuantía compran material escolar en España y/o Europa y todo ello va rumbo al continente africano. Una vez allí, los cooperantes reparten gratuitamente el material de gran europeo, de mucha mejor calidad que el nativo y, avatares de la economía de mercado, desde entonces la población local deja de comprar material en sus aldeas. Con esto tenemos un África dependiente de la ayuda europea. Unas ayudas que han matado a África.

Pensarán que exagero. Por desgracia, nada más lejos de la realidad. Los países africanos que más ayuda han recibido en los últimos lustros son los que más problemas han tenido para escapar de la pobreza. Esto ocurre, además de por lo ya dicho, porque los gobiernos que reciben gran cantidad de ayuda no tienen que preocuparse de mantener contento al pueblo o promover el desarrollo para perpetuarse en el poder, por lo que pueden corromperse más fácilmente. La ayuda internacional no solo arrasa la economía local y cualquier posibilidad de desarrollo económico propio, sino que financia los excesos de los altos dirigentes. Por lo que la ayuda, a día de hoy, es el gran problema.

Y a ello contribuimos desde Extremadura con el montante presupuestario dedicado a cooperación internacional donde, como se ha visto, no ayuda a las sociedades destinatarias sino que, en los últimos años, ha servido para desviar 14 millones de euros a fundaciones socialistas. Hay que tener muy poca vergüenza. Por ello, y para evitar desmanes a los que estamos acostumbrados por partidos corruptos, la solución no pasa por un cambio de modelo sino, como desde Vox venimos exigiendo, el cierre total de la Aexcid. La pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente: ¿por qué el PP extremeño no quiere cerrar esa agencia?