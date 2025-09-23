HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 22 de septiembre, en Extremadura?
El necesario Consejo de Transparencia de Extremadura

Álvaro González-Juliana Muñoz y Gabriel Moreno González

Profesores De La Facultad De Derecho De La Universidad De Extremadura

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

En 2013 se aprobó a nivel estatal una ley clave, la de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que, a pesar de ... algunas carencias, ha supuesto una mejora sustantiva en la eficacia y en el cumplimiento del derecho que tiene la ciudadanía de conocer información de interés público. Gracias a ella, y de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, podemos dirigirnos a las administraciones para solicitarles determinados datos y, con ello, poder no solo nutrir con información fidedigna el debate público (y político), sino también controlar con mayores garantías la actuación de los poderes constituidos en todos sus niveles, el local, el autonómico y el estatal. Para velar por este derecho de acceso, se creó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano encargado de resolver las reclamaciones sobre las peticiones de información denegadas o no atendidas.

