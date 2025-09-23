El necesario Consejo de Transparencia de Extremadura

En 2013 se aprobó a nivel estatal una ley clave, la de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que, a pesar de ... algunas carencias, ha supuesto una mejora sustantiva en la eficacia y en el cumplimiento del derecho que tiene la ciudadanía de conocer información de interés público. Gracias a ella, y de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, podemos dirigirnos a las administraciones para solicitarles determinados datos y, con ello, poder no solo nutrir con información fidedigna el debate público (y político), sino también controlar con mayores garantías la actuación de los poderes constituidos en todos sus niveles, el local, el autonómico y el estatal. Para velar por este derecho de acceso, se creó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano encargado de resolver las reclamaciones sobre las peticiones de información denegadas o no atendidas.

Dada la complejidad del sistema político y territorial español, se dejó margen a las comunidades autónomas para crear sus respectivos Consejos de Transparencia con la idea, razonable y fundamentada, de que cada uno de ellos atendiera las reclamaciones que se dirigieran contra las administraciones autonómicas y locales de los territorios, dejando el Consejo estatal para las referidas a la Administración General del Estado y el conjunto de órganos y sujetos obligados a proporcionar información del nivel nacional. En consecuencia, la mayoría de las comunidades autónomas fueron creando consejos propios de transparencia y hoy en día los tienen doce regiones. Solo cinco no cuentan con ellos, y entre esas se encuentra Extremadura. En estas regiones las reclamaciones se derivan al Consejo de Transparencia estatal, previo convenio entre éste y la comunidad autónoma y mediante pago por cada uno de los recursos resueltos.

Por ello, siguiendo la preocupación que el Estatuto de Autonomía muestra por la transparencia de la Administración extremeña, y continuando el espíritu de la Ley 5/2013, de Gobierno Abierto de Extremadura, creemos necesaria la creación de un Consejo de Transparencia en la región.

Mediante ley de la Asamblea de Extremadura, y con una pequeña dotación presupuestaria que, además, evitaría los reiterados pagos que se realizan al Consejo estatal por cada reclamación, se podría contar con un Consejo propio, más cercano a la ciudadanía extremeña y sin apenas coste, que velara por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública ante los 388 municipios de la región, el resto de entidades locales y la propia administración de la comunidad autónoma.

Sería no sólo un paso adelante en la transparencia y el buen gobierno de Extremadura, sino también, un signo inequívoco de consolidación en la responsabilidad que hemos asumido, como región, respecto a nuestro autogobierno y que conlleva también, no se nos olvide, un deber general de rendición de cuentas ante la ciudadanía y una obligación para esta de controlar sus instituciones democráticas.