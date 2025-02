Comenta Compartir

Tengo la sana y curiosa costumbre de empezar el día desayunando temprano y leyendo el HOY, y en particular su última página: amena, ocurrente y ... divertida. Se nota que José Ramón Alonso de la Torre es gran conocedor de Portugal y sus costumbres y, por esa razón, pueda explicar el problema que existe en ese país al circular por una rotonda haciéndolo «a la española», ya que esta maniobra le puede acarrear una fuerte sanción económica. Me explico: si usted accede a ella con la intención de tomar la primera salida, deberá tomar el carril exterior. Pero si opta por tomar otra salida, deberá circular por el centro y, al divisar la salida elegida, accionará el intermitente para que los vehículos que circulan por el carril exterior le cedan el paso. Esto me parece una cosa de locos. Y es cierto; puesto que antes de escribir esta carta me lo han confirmado unos portugueses. Pero bueno, yo espero saber su opinión al respecto, ya que usted habrá circulado más de una en sus viajes al país vecino. Yo circulo por las rotondas igual que lo haría por una autopista o autovía, siempre por la derecha. Utilizaré el carril central si el tráfico es muy intenso; pero procurando, en cuanto me sea posible, pasarme a la derecha, ya que es obligatorio circular por ese carril. Me consta que muchos españoles desconocen esta normativa portuguesa, que parece ser cierta.

Vaya por delante que a mi también me encanta Portugal, igual que a Alonso de la Torre, pero es que los portugueses tienen cada cosa... Le quedaré eternamente agradecido si usted opina al respecto.

Cartas a la directora