El redoble

A estas alturas no es necesario explicar quién es este colectivo cultural cacereño y extremeño. Por ello me limito a mencionar la magnífica actuación que ... han tenido, representando a España en Lituania los días 3 a 9 de julio. Ha sido en el Festival Internacional de Folklore, donde su participación ha sido recompensada con dos justos premios. Como fiel seguidor de este colectivo, me he alegrado de su cuarenta aniversario de creación, que se conmemoró el pasado año. En los últimos meses he intentado homenajear al Redoble, magnífica agrupación por la que han pasado miles de personas de todas las edades y que mantienen vivo nuestro folklore con el rico y variado vestuario que exhiben en cada actuación dentro y fuera de nuestras fronteras. El respaldo popular es evidente, y el institucional creo que también, pero este admirado conjunto se merece mucho más, en su condición de firmes embajadores de nuestra tierra tenemos que volcarnos en tan magnífica agrupación de folklore, pero también de cultura y de historia, por ser algo verdaderamente nuestro. Además de ser un colectivo donde han convivido muchísimas personas como si de una gran familia se tratase. Tal y como alguien ha apuntado: «Un pueblo que no conozca sus canciones tradicionales es un pueblo sin identidad», estoy totalmente de acuerdo. Felicidades Redoble, gracias, por tanto. Adelante.

Cartas a la directora