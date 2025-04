Decir la verdad

Comenta Compartir

Hemos entrado en una dinámica que es muy difícil saber lo que es realidad y no. Con tanta tecnología en nuestra sociedad cada vez nos ... rodea más fantasía y mentira. Con la denominada inteligencia artificial estamos entrando en un mundo difícil de controlar, pero no es lo único preocupante. Ahora que estamos entre campañas electorales, es habitual escuchar miles de promesas que no se cumplen, o recordar proyectos no realizados, y sin embargo tratan de convencernos de que todo va bien y que se han alcanzado los fines prometidos. En la televisión podemos ver programas que pueden confundir a los menos preparados, por su realismo, o escuchar otros en la radio. Es algo habitual ver películas que se salen de esta realidad del tiempo actual. Parece que el día de los santos inocentes es todo el año. Pero mientras nuestra sociedad más cercana continúa empobreciéndose y careciendo de lo más necesario para el siglo XXI. Mientras que los que están en el poder siguen enriqueciéndose. Tenemos el derecho de exigir respeto y realidad. Debemos trabajar para proteger nuestro entorno y asegurar una sociedad justa y equilibrada por nosotros y por las siguientes generaciones. Quien lleva tiempo mintiendo lo ve como normal, en su beneficio, pero ya es el momento que recuperemos nuestra dignidad y nos incorporemos al espacio que necesitamos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY