En los tiempos actuales, cuando existen infinidad de organizaciones preocupadas por mantener la pureza de los mares, ríos, bosques y, en definitiva, la naturaleza. En ... estos días en que los partidos tratan de vendernos todo tipo de mejoras en nuestra sociedad más cercana. Hoy cuando existen diferentes colectivos preocupados por el bienestar de nuestras mascotas con alimentación adecuada, espacio y vacunaciones, además de evitación de estrés innecesario. No entendemos como nadie se preocupa por disminuir la excesiva contaminación acústica que sufrimos los ciudadanos en nuestro entorno. Este exceso de ruido lo sufrimos a diario con camiones a diferentes horas que visitan nuestras calles, motos que circulan como si fuera la ciudad un circuito. Obras que no respetan horarios. Pero además de todo esto, durante el año se producen eventos multitudinarios en zonas céntricas, con niveles de decibelios exagerados, cuando tenemos la suerte de disponer de espacios abiertos en las afueras, que en su momento se habilitaron para todo tipo de actividades. Claro que no se trata solamente del exceso de ruido en nuestro entorno más cercano, no debemos olvidar el daño silencioso que todo esto produce a nuestros edificios históricos. Y esto algunas ciudades lo están sufriendo ya. Además, podríamos consultar a los otorrinolaringólogos.

Opinión HOY