Lecciones de abismo

¿Votar? ¿Qué?

Alonso Guerrero

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Si en España se celebrasen mañana elecciones generales, el votante con algo de juicio, viendo en qué se ha convertido la política, tendría un problema ... casi insoluble: ¿qué votar? No a quién, porque la política española no tiene hombres y mujeres que sirvan de referencia, que sean ejemplos de nada, ni de formas de ver el país, ni de proyectos en favor de un país distinto y, por supuesto, mejor. No, habría que votar al qué, no al quién. Habría que optar, cuando se emite el voto, por cosas que no se diferencian unas de otras, parecidas a rocas, porque la política española es mineral: no puede ablandarse, hacerse dúctil, sólo puede machacarse con un martillo pilón, para ver qué hay dentro.

