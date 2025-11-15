Vivir en América

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Habría que revisar cómo entendemos el mundo y nuestro lugar en él. Pensar en el verdadero origen de los ladrillos con que levantamos la civilización ... que nos rodea. Quizá así nos demos cuenta de que sabemos más de la historia americana que de la nuestra, y no me refiero a los países de habla hispana, sino al único país que se llama a sí mismo América: los Estados Unidos. América first, recita Trump en discursos para los bisontes de la pradera y los grizzlies de los bosques, porque Trump ha borrado del continente a los países que están al norte y al sur de Estados Unidos, ahora en riesgo de ser invadidos por los marines del portaviones Gerald Ford. No sólo eso: sentimos más cercana la vida del cowboy que la de nuestros padres, porque desde que se inventó el cine, desde que se montó Silicon Valley, nos miramos en una pantalla, no en un espejo. Hace cincuenta años, la gente original se identificaba en el James Dean de 'Rebelde sin causa', y hace cuarenta los que tenían sueños descubrieron los ejemplos de Luke Skywalker o Clark Kent. Ahora esas figuras poseen más entidad que el Quijote. El Quijote nos resulta tan cómico, es decir, tan ajeno que no hemos aprendido nada de él. Así que ahora el cine, como decía Martin Scorsese, no es ya un arte, sino la industria que fabrica los 'Transformers' y los monstruos descarnados de 'Resident evil'.

