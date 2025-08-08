HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?
Lecciones de abismo

Vidas paralelas

Alonso Guerrero

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:11

Parece ser que Marx –Groucho, no Karl– fue el autor de aquella sentencia que definió para siempre el papel de la televisión: «La televisión es ... una gran transmisora de cultura: cuando la encienden yo me voy a leer un buen libro». La civilización en que vivimos debe de estar sumida en una guerra permanente por hallar su propio sentido, porque necesita cantidades ingentes de entretenimiento, y la televisión es la que se lo proporciona. Antes era el pan y el circo, después fueron las prostitutas y Jack El Destripador, y ahora el olvido nos lo trae hasta el salón de nuestras casas la televisión. La tenemos instalada, como el carillón del teatro burgués de Benavente, en mitad del lugar donde hacemos la vida, porque ahora hacer la vida es presenciar el epitafio interminable que sale en la pantalla.

