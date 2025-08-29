HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 29 de agosto, en Extremadura?
Lecciones de abismo

Verano azul

Alonso Guerrero

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:47

El fin de las vacaciones siempre plantea la necesidad de cambiar muchas cosas. En primer lugar, el trance ilusorio con que las esperamos. Vivimos, el ... resto del año, como destinatarios de algo que la vida nos debe. Las vacaciones, que iban a proporcionarnos una reparación, resulta que sólo nos hacen ver que somos irreparables. Los tiempos modernos han hecho de nosotros algo parecido al Gólem, el monstruo creado por el rabino Löw para realizar los trabajos duros en la sinagoga, que cometía crímenes cuando el rabino se olvidaba de quitarle de la boca el papel con las palabras cabalísticas que le daban vida. Nadie sabe qué pensaba aquel monstruo de arcilla de la vida mágica que recibía, y que en realidad lo volvía otra cosa, pero el turista moderno, el hombre que nace aspirando a descansar presenta un síndrome parecido cuando el día 1 de agosto lo sueltan y hay que buscarlo por el resto del mundo (no ya en el gueto de Praga) para quitarle el papel de la boca. Estoy convencido de que la mayoría de los turistas, esos hombres y mujeres que vuelven el día 31, tienen las mismas señales de insatisfacción con el trabajo que con el descanso. Nada nos complace. Quizá somos incapaces de ser dichosos. Quizá el turista es un tipo que ha extraviado el sentido de la vida, y lo busca en las pesadillas que lo acosan cuando duerme en los aeropuertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  2. 2 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  3. 3 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  4. 4 Medios aéreos y bomberos del Infoex sofocan el incendio en Don Benito
  5. 5 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  6. 6

    Transportes emplea más de 14 meses en asfaltar 15 kilómetros de la A-5 a su paso por Badajoz
  7. 7

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»
  8. 8

    Llegamos a El Quinto Coño y probamos un café casi mágico
  9. 9 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  10. 10 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Verano azul

Verano azul