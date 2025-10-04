Próximamente se iniciarán las obras de un aparcamiento subterráneo entre Puerta de Palmas y Pajaritos. El sitio no puede ser más crítico, y su presencia ... incidirá de modo muy acusado en la zona. Integrado en la Zona de Bajas Emisiones que Europa y los ecologistas se empeñan en imponer, el indicativo «disuasorio» indica claramente su finalidad de impedir el acceso de coches al casco intramuros, lo que tendrá fuerte repercusión en su vida y funcionamiento.

La obra consiste en un angosto pasadizo de trescientos metros de largo, quince de ancho, y 2,35 de altura, con 170 plazas. Sin entrar en sus aspectos técnicos, utilidad, ni incidencia sobre la dinámica del casco antiguo, los defensores del patrimonio histórico-artístico centran su inquietud en la repercusión que la obra y su uso pueden tener para la muralla y la Puerta de Palmas, vistos los daños que obras semejantes ocasionaron a otros monumentos y ella misma por actuaciones semejantes.

Descartados por su incidencia a tal efecto fueron el aparcamiento de la pista de patinaje en el foso del semibaluarte de las Lágrimas, estacionamiento para caravanas y autobuses en la Huerta del Manco, junto al Guadiana, frente a puerta de Carros, teleférico entre la alcazaba y cerro de San Cristóbal, y algún otro. Ya antes, la carretera de circunvalación, hoy Ronda Reina Sofía, había arrasado las corachas de la alcazaba y otros importantes elementos de la zona.

En 1905, cuando la Puerta fue separada de las murallas retirando cientos de metros cúbicos de tierra de sus cimientos y proximidades, las torres se agrietaron gravemente. Y cuando en 1960 la remodeló el arquitecto Francisco Vaca con tan poca fortuna, sufrió nuevos daños y una notable alteración de su entorno. Para reparar su estado ruinoso, por impulso del alcalde Celdrán, en 1997, sobre idea de los Cronistas Oficiales Julio Cienfuegos y quien suscribe, el arquitecto municipal, Luis Monfort Vives, la restauró muy bien y reordenó las áreas circundantes sin dañar su estructura.

Para salvaguardar el monumento, la obra se separa un poco de él, pero la actuación no dejará de afectar sobre todo a su marco ambiental. Sus promotores estiman que, «en teoría no deben aparecer restos arqueológicos». Pero lo crítico de la zona hace probable lo contrario, pues allí existieron diversos elementos de interés, muchos arrasados o afectados ya anteriormente, sobre todo cuando se realizó el paseo fluvial.

Soterrados ante la puerta se encuentran los tres primeros arcos del puente; fortificación, plaza de armas, resguardos, almacenes, y otras instalaciones que la guarecían; estuvo la fuente de Mafra erigida en 1545 por Gaspar Méndez; las tenerías, principal industria de la ciudad en cierta época; el portillo de Pelambres, frente a la calle del Río, hoy cegado; murallas; batería del Redondo y su plataforma de artillería; Puerta Nueva, luego de Carros; portillo, torre y ermita de Pajaritos; y quizá algo más.

Ojala la operación, tan arriesgada en el plano técnico y funcional como en el histórico-artístico y ambiental logre los resultados esperados. Por eso: ¡Cuidado con la puerta!