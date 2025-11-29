HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LECCIONES DE ABISMO

El siglo de las luces

Alonso Guerrero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ahora que el Ayuntamiento de Badajoz prueba el alumbrado navideño nos damos cuenta de la falta que nos hacía ver la realidad de otra manera. ... A estas alturas, cuando ya nuestros ojos se estaban acostumbrando a las tinieblas de la crisis –porque creo que no poder salir de la perplejidad supone, en efecto, una crisis–, se agradece un deslumbramiento, aunque sea de prueba, un fogonazo que nos distraiga de la profundidad del abismo. Luz, mucha luz, como en el teatro, para que no se vean los tramoyistas ni el apuntador, los que lo montan todo y los motivos por los que se monta: las mordidas, los sobres, la violencia que enarbola banderas, las pulseras que no funcionan, los cribados inexistentes, las muertes de mujeres, las obediencias, sobre todo ideológicas y, en fin, para que no se vea que cada vez vemos menos, hasta que no veamos nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  6. 6

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  7. 7 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  8. 8

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  9. 9 Extremadura enciende este viernes la Navidad
  10. 10 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El siglo de las luces

El siglo de las luces