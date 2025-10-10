HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
LECCIONES DE ABISMO

El pueblo

Alonso Guerrero

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:15

A Trump lo eligió un pueblo que quiere acabar con la democracia. La democracia aburre, por eso los jueces siguen ocupados en mirar las monedas ... de dólar que el presidente quiere acuñar con su estremecida caricatura en ambas caras. ¿Pero quiénes componen ese pueblo? Gente que sale a cazar grizzlies al bosque, que hace barbacoas con chuletones de kilo y medio, va a los partidos de baseball, a las boleras, se pasa horas insomnes viendo partidos de la NBA y combates de lucha libre, gente que no lee un libro en su vida, cuyo principal referente es el granjero del medio oeste que solo ve el mar desde las suites de los hoteles de Miami y se lleva el rifle por si otea con los prismáticos una cámara de tractor medio inflada, con un cubano dentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

